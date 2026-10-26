房貸利率縣市差距拉大 基隆衝2.6%全台最高、金門僅2.28%

全台房貸利率出現區域落差！根據財團法人金融聯合徵信中心第2季新承做房貸縣市別統計，各縣市平均房貸利率介於2.28%至2.6%，基隆市以2.60%居全台之冠，金門縣則僅2.28%，兩地相差0.32個百分點。台東縣、苗栗縣平均利率也分別達2.52%、2.49%，高於多數主要都會區，顯示各地新承做房貸的平均融資成本存在差異。

六都之中，桃園市平均房貸利率2.46%最高，高雄市為2.45%，新北市、台中市均為2.44%，台北市2.43%，台南市則為2.41%。六都利率最高與最低相差0.05個百分點，整體差距相對有限；若擴大至全台比較，基隆市與金門縣的利差則達0.32個百分點，區域差異更加明顯。

值得注意的是，平均房貸利率較高的縣市，不一定是房價較高的地區。基隆市以2.6%居冠，台東縣也達2.52%；反觀雲林縣平均利率僅2.29%，為全台第二低，僅高於金門縣的2.28%。此外，宜蘭縣、南投縣平均利率均為2.35%，彰化縣為2.38%。

不過，縣市平均利率並不等於當地所有購屋者的實際貸款條件。房貸利率仍會受到借款人信用、收入與負債狀況、貸款成數、擔保品條件，以及各銀行授信政策等因素影響，不能單憑縣市排名判斷銀行對特定地區的放款態度。

從購屋負擔來看，利率差異即使不到1個百分點，長期累積仍可能影響利息支出。以貸款1,000萬元、年期30年、採本息平均攤還且利率固定作為試算，年利率2.60%與2.28%的情況下，每月月付金約相差1,600元，30年累計還款差距可能達數十萬元。實際金額仍須依貸款條件及利率變動情況而定。

銀行業者表示，對購屋族而言，選擇房貸方案不能只看利率高低，還應比較核貸成數、貸款年限、寬限期及提前清償規定，並評估未來利率變動對家庭現金流的影響。尤其在房價與自備款壓力仍受關注之際，確認每月還款能力，才是衡量購屋負擔的重要關鍵。