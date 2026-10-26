美歐日超級央行周登場 外銀估皆按兵不動 債券殖利率是關鍵

本周迎來超級央行周，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、日本銀行將相繼公布利率決策，外銀預估三大央行料維持貨幣政策不變，以評估債券殖利率上升所帶來的金融狀況收緊，是否足以抵消燃料價格上漲造成的通膨壓力。

渣打銀行金融市場周報預期，聯準會、歐洲央行及日本央行在9月升息後，本周將維持政策利率不變，以評估債券殖利率上升所帶來的金融狀況收緊，是否足以抵消燃料價格上漲造成的通膨壓力。但由於煉油產能受限，燃料價格很可能持續偏高至明年初，因此預期三大央行均將於12月再次升息。不過，隨著原油及燃料價格最終回落，通膨料將於2027年下半年放緩，因此聯準會及歐洲央行未來12個月的升息幅度很可能低於貨幣市場目前定價所反映的約60個基點。

國泰世華亦認為，10月美國FOMC料按兵不動，未來將進一步緊縮。9月升息1碼後，近期Fed官員普遍認為無須急於再次升息，Fed將持續觀察貨幣政策對物價控制、金融狀況的影響，惟後續升息路徑尚未結束。

國泰世華觀察能源衝擊外溢，物價壓力支撐後續升息路徑。美國9月CPI月增0.6%、PPI月增1.3%，能源供應短缺的衝擊逐步擴散。聯準會褐皮書亦顯示柴油、燃料成本正沿著供應鏈傳導，使原物料、關稅、保險成本持續推升企業價格壓力。

目前短線升息預期降溫，國泰世華預料12月升息1碼，明年第1季亦保留再升1碼空間；而明年3月將受高基期影響有助通膨數據年增率呈現降溫。