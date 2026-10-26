保費大成長後拚什麼？六大壽險拚保費更拚獲利 揭未來商品布局

2026年壽險業正式接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS），在新契約保費大幅成長之際，六大壽險也更加重視商品長期價值與獲利品質，透過優化商品組合、強化保障型商品及長年期價值商品，兼顧保費規模、資本運用效率及合約服務邊際（CSM）累積，為未來長期獲利奠定基礎。

展望未來商品策略，富邦人壽表示，主要採取分紅與利變並重的商品策略，提高兩者銷售比重，並著重保障商品及分期繳銷售，致力累積CSM；投資型商品則以回應保戶需求為原則，透過分紅與利變商品相互搭配，兼顧保費規模及商品獲利能力。

國泰人壽指出，保障型商品仍是首要推動主軸，惟不同商品依其特性均有不同的經營價值，將動態調整商品策略。保障型商品將持續深化醫療及健康保障需求，為厚實CSM及穩健長期獲利的基礎；利變型商品以美元為主軸，發揮穩定利差收益優勢；投資型商品則透過商品多元化及資產管理規模累積，創造穩定手續費收入。

新光人壽表示，自2020年起即以累積CSM為核心目標，合併後將透過與金控各子公司跨售合作引流，發揮金控資源綜效，並藉由發展健康生態圈，三大引擎驅動新壽在新制上路後展現更穩健的成長動能。

南山人壽指出，新制上路後，持續以「價值導向」作為經營核心，在追求業務穩健成長的同時，更重視商品品質及長期獲利能力，透過商品組合優化、聚焦保障型及長年期價值商品發展。

台灣人壽表示，新制上路後將持續觀察市場需求，優化保障型、利變型及投資型商品組合，其中保障型商品具備高CSM與長期價值；利變型及投資型商品則有助滿足客戶多元資產配置需求，同時擴大保費規模及獲利。

凱基人壽指出，面對人口結構轉變、健康老化及高資產人士世代傳承議題，預期將持續支撐長年期壽險保障、健康險及外幣商品需求，將持續深耕相關商品線，兼顧CSM累積及健全財務結構。