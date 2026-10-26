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財金公司完成ATM跨行系統維護 目前運作順暢、民眾可安心使用

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

財金資訊公司26日表示，為提升跨行服務品質及系統應變能力，已於今天凌晨完成ATM跨行服務系統維護作業，並完成相關驗證，目前跨行系統運作順暢，民眾可安心使用。

財金公司指出，此次維護作業於10月26日（星期一）凌晨4時進行，原規劃暫停15至30分鐘，以確保系統穩定及服務品質。作業期間，財金公司感謝各金融機構配合，相關維護及驗證工作已如期完成，跨行服務也已恢復正常。

財金公司強調，將持續透過系統維護及相關驗證，提升跨行金融服務的穩定性與應變能力，確保民眾使用ATM跨行提款、轉帳等服務時更加順暢。

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