財金公司完成ATM跨行系統維護 目前運作順暢、民眾可安心使用

銀行不動產放款集中度持續下滑，台灣房市朝「軟著陸」方向發展。8月底全體銀行不動產貸款集中度降至34.18%，較2024年6月底37.61%的近期高點大減3.43個百分點，創逾20年新低。央行最新統計顯示，今年前9月五大銀行新增購屋貸款金額較去年同期減逾1成，但周轉金及資本支出新增放款雙雙創歷史新高，企業資金需求強勁，擴大銀行不動產放款集中度計算的分母，市場預期9月底集中度有機會進一步下降。

2026-10-26 11:07