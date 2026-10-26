9月底銀行不動產放款集中度續降？留意資金股轉房

銀行不動產放款集中度持續下滑，台灣房市朝「軟著陸」方向發展。8月底全體銀行不動產貸款集中度降至34.18%，較2024年6月底37.61%的近期高點大減3.43個百分點，創逾20年新低。央行最新統計顯示，今年前9月五大銀行新增購屋貸款金額較去年同期減逾1成，但周轉金及資本支出新增放款雙雙創歷史新高，企業資金需求強勁，擴大銀行不動產放款集中度計算的分母，市場預期9月底集中度有機會進一步下降。

央行下周將公布9月底全體銀行不動產放款集中度統計，房貸集中度是否持續下探，備受市場關注。由於企業周轉金及資本支出放款增加，有助降低不動產放款占總放款比重，不過，新青安3.0自8月起上路，加上近期台股震盪加劇，資金是否可能由股市轉向房市，仍是後續觀察重點。

從房貸需求來看，首購族仍是支撐市場的重要力量。今年3月央行調升第2戶購屋貸款成數上限至6成，9月再調升至7成。五大銀行9月新青安購屋貸款占比升至43.1%，高於8月的41.88%，顯示政策性房貸對購屋需求仍具一定支撐效果。

央行資料也顯示，本國銀行無自用住宅者購屋貸款占全部購屋貸款比率，已由今年3月底的64.35%升至7月底的65.09%，反映目前房貸需求仍以首購及無自用住宅族群為主。不過，政策性房貸帶動的需求能否持續，以及是否推升房價，仍須觀察後續數據。

另一方面，政府積極推動都市更新及危老重建，帶動相關融資持續增加。本國銀行都更危老重建貸款餘額由今年3月底的8,577億元增至7月底的8,659億元，占全體銀行建築貸款餘額比率也由24.70%升至25.25%。由於這類貸款不計入《銀行法》第72條之2限額，已成為銀行建築融資的重要組成。

儘管銀行不動產放款集中度持續下降，央行仍持續留意房市潛在風險。台灣房價所得比在2024年第3季一度升至10.8倍，隨房市交易降溫，今年第1季回落至9.5倍，但購屋負擔仍處相對高檔。

市場關注，新青安3.0上路後，是否帶動房貸需求回溫；另一方面，台股震盪加劇，是否促使資金由股轉房，也將影響房市後續走勢。銀行不動產放款集中度降至逾20年低點，反映銀行放款結構逐步調整，但房價、購屋負擔及資金流向仍是觀察台灣房市能否持續軟著陸的關鍵。