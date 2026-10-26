保單市場兩樣情！投資型暴增近1.3倍、利變型反減15% 背後原因曝

2026年投資型保單買氣強強滾，利率變動型保單卻相對降溫，壽險市場呈現明顯的商品銷售消長。據統計，今年前九月投資型保單新契約保費收入達6,763.8億元，年增128.7%，相較之下，利變型保單新契約保費收入為2,159.7億元，年減15%。壽險業分析，資本市場熱絡帶動民眾投資需求，短期確實對利變型商品形成資金排擠效應，但兩類商品滿足不同的保障與理財需求，長期仍將扮演互補角色。

觀察近年投資型與利變型保單銷售，兩類商品呈現明顯此消彼長趨勢。2019年利變型保單新契約保費達6,846億元，遠高於投資型的4,152億元；2021年投資型保單衝上5,775億元，超越利變型的3,802億元。惟2022、2023年受到疫情衝擊、全球升息及金融市場震盪影響，兩類商品銷售同步降溫，投資型保單2023年降至2,565億元，利變型也下滑至2,703億元。隨著市場回穩，投資型保單買氣再度升溫，2025年回升至4,234億元，超越利變型的3,231億元；到了2026年前九月，投資型保單更衝上6,763.8億元，提前改寫歷年全年新高，規模已達同期利變型保單2,159.7億元，相差3倍，兩類商品銷售差距進一步擴大。

國泰人壽指出，今年受惠股市熱絡及投資帳戶績效良好，帶動投資型保單銷售成長，短期確實對利變型商品形成資金排擠效應，但不代表利變型商品長期需求減弱。展望未來，金融市場仍存在波動及不確定性，民眾的資金配置偏好亦將隨市場環境動態調整，預期兩類商品仍將依其不同功能持續滿足多元理財需求。

新光人壽則指出，股市創高確實吸引了部分追求資產增值為目的的資金轉入投資型保單，但這僅是資本市場驅動的短期現象，但退休與醫療長照是不可逆的長期剛性需求。因此，能提供穩定增值與傳承功能的利率變動型壽險，以及健康保障商品（A&H），未來仍是市場的絕對中堅力量。新壽預期今年利率變動型壽險保費仍有不俗的表現且期待優於業界平均。

台灣人壽指出，近期投資市場表現良好，觀察利變型保單的資金不完全都流向投資型商品，亦有部分流向分紅商品，因兩種商品兼具保障與資產配置功能。未來若金融市場維持穩定且股市表現良好，投資型商品可望持續受到青睞。然而，台壽也觀察到高齡化、退休準備及資產保全需求持續增加，在利率逐步穩定後，利率變動型商品仍有機會重拾成長動能。

富邦人壽、凱基人壽及南山人壽同樣指出，投資型與利變型商品各自滿足不同風險屬性及財務規劃需求，利變型商品特性透過宣告利率機制，提供穩健之保單現金價值成長，適合不同屬性的客戶進行壽險保障、資產傳承或退休金準備規劃。