聽新聞
0:00 / 0:00

壽險保費大爆發！2026年新契約保費估上看1.6兆元 年增六成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

2026年壽險業新契約保費大爆發。受惠全球股市熱絡、民眾投資需求升溫，帶動投資型保單銷售強勁成長，前九月全壽險業新契約保費收入達1兆1,723.5億元，年增58.6%，其中投資型保費達6,763.8億元、年增128.7%，成為最大成長動能。展望全年，六大壽險普遍看好市場表現，台灣人壽更預估全年新契約保費可達1.6兆元，較去年成長約六成。

國泰人壽指出，截至今年9月，壽險業新契約保費較去年同期成長58.6%，除了今年起正式接軌IFRS 17，各家業者均強化推動可厚實CSM的健康險商品，另一方面，受惠於市場多頭氛圍及民眾投資需求增溫，亦大幅推升投資型新契約保費較去年同期大幅成長128.7%，是推升整體新契約保費成長主因，而近期投資市場氣氛並未大幅改變，預期壽險業第4季仍將延續趨勢成長。國壽投資型商品銷售亮眼，前九月年成長241%，主力銷售商品為具備每月撥回機制的類全委投資型商品。

富邦人壽表示，2026年因資本市場熱絡，帶動投資型商品需求增加，推估全年壽險業新契約保費收入成長。惟年底前仍須持續關注市場波動、利率變化及國際政經情勢等因素對市場需求的影響，整體市場表現仍存在一定變數。富邦人壽前九月新契約保費收入年成長41%，主要受惠於資本市場熱絡，使分紅、投資型等商品需求增加。今年主力銷售險種仍為分紅保單，前九月FYP達576.5億元，占全公司FYP比重46%，年成長14.5%。

台灣人壽則分析，以今年壽險業前九月的保費收入預估，全年市場新契約保費收入可達約1.6兆元，成長約六成。台壽新契約保費年成長約81%，分紅保單新契約保費年增318%；投資型保單年增135%。

南山人壽累計今年前九月新契約保費(含團險) 達981.1億，年增54%，主因投資型、躉繳及A&H成長所致。

新光人壽同樣看好全年市場表現，預估在總體經濟穩健與股市資金動能的支撐下，今年全年壽險市場將維持雙位數的高成長態勢。至於新壽今年新契約保費估可望突破1,200億以上，展現雙位數的強勁成長。核心原因來自於合併後擁有更多元且完整的通路結構，透過自有業務員、銀行保險及傳統經代等三大通路齊頭並進。主力銷售險種則以利率變動型壽險為主軸，約佔整體新契約保費45%。

凱基人壽對2026年全年新契約保費表現持正面以待，認為整體壽險業最大成長力道來自投資型保險，傳統型方面，主要成長力道來自躉繳商品，傳統型躉繳較去年同期成長48%，這類商品搭配保費融資助攻，亦為推升之整體成長力道之一。截至今年前九月，凱基人壽新契約保費年成長105%，主要成長力道來自投資型商品。

壽險 保費 契約

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

壽險今年發債衝1,700億 六業者境內外發行規模突破1,370億

亞資財管今年暴增十兆、要奔50兆元大關了 金管會揭兩大推手

升息後、大戶錢去哪了？保單回春、債券降溫

預測AI需求暢旺 外銷訂單表現亮眼！上季經濟成長率上看 13%

相關新聞

預售屋過戶…三個月內開發票 即使銀行尚未撥貸仍應在期限前開立

預售屋尾款約定以銀行貸款支付，何時開立發票才合規？財政部高雄國稅局表示，關鍵在於房屋所有權是否已移轉。若房屋已過戶，即使銀行貸款尚未撥款，業者仍須在所有權狀核發日起三個月內開立尾款發票，不能等到銀行撥款才處理，以免違規受罰。

新聞中的法律／家族辦公室新規 四個亮點

隨著高資產族群對財富傳承的需求日益增加，金管會日前發布家族辦公室顧問業務新規範，開放符合資格的銀行，將相關服務從高雄專區擴大至全台辦理。顯示近年逐漸受到重視的「家族辦公室」，不再只是單純管理財富的機構，更肩負企業接班、稅務規劃、家族治理及跨世代傳承等任務，成為協助家族企業永續經營的重要工具。

同婚親屬設籍 適用自住優稅

地價稅自用住宅用地優惠適用對象放寬，同性配偶的父母設籍居住，也可比照直系親屬申請。台南市稅務局表示，依財政部解釋令，同性婚姻一方與另一方的直系血親及其配偶，可比照直系親屬適用相關租稅優惠，但仍須符合房屋所有權、使用情形及面積等規定。

智慧經營／國家資通安全研究院院長龔化中 築國家級資安防護牆

面對AI快速發展帶來的資安威脅，國家資通安全研究院新任院長龔化中上任後，將AI導入資安防禦列為重要工作方向。具科技業資安實戰經驗的龔化中表示，AI攻擊的速度與規模正在改變資安防禦模式，資安院接下來將進一步融合「實戰、研發、AI」三項能力，讓研究成果能夠回到實際防禦需求，逐步提升國家整體資安防護能力。

經濟選書／一失足 賽局變天

2012年至2016年，在個人電腦與資料中心伺服器所用的FinFET晶片上，英特爾是領先者。台積電與三星則並駕齊驅，爭取蘋果、高通與輝達等客戶的訂單。兩家公司推出新一代三維製程的時間，也逐漸縮短了與英特爾的差距。

點子農場／前瞻治理 別做「事後國家」

再過幾周就是投票日。四年一次的地方選舉，熟悉的劇本又上演了。看板比的是笑容，政見會門可羅雀，新聞版面留給爆料與互控。長期以來，台灣選舉比的往往不是誰的政策比較好，而是誰比較不被討厭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。