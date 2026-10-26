中信盃黑豹旗棒球賽 開打

中信銀行冠名贊助第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，昨（25）日於台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場點燃戰火。本屆賽事共215支球隊報名，再創賽史新高，其中女子組吸引10支球隊參加，共304名女性球員與教練參與，亦刷新「女黑豹」參賽人數紀錄。

第14屆中信盃黑豹旗由運動部常務次長洪志昌、中華民國棒球協會理事長周玲妏、台南市體育局局長王效文、國家運動科學中心副執行長易志偉及中信金控董事會副秘書長林永勝共同為賽事揭開序幕。周玲妏特別讚賞抽中本屆籤王的臺中市龍津高中展現出不畏戰的精神，非常期待他們挑戰衛冕冠軍桃園市平鎮高中。

林永勝表示，棒球是民眾最喜愛的運動，青棒承上啟下，這是中信重視並長期投入資源支持中信盃黑豹旗的重要原因。他指出，亞洲棒球總會會長辜仲諒曾提到：「人生沒有如果，只有努力的結果。」期許選手相信自己、全力以赴、永不放棄。

本屆中信盃黑豹旗從營養、學習、數據三面向提升賽事品質，其中新設的營養補助計畫，將攜手專業營養師團隊走訪晉級8強的優秀球隊，透過體能與營養檢測、數據蒐集分析及個人化營養建議，提供一年份的高蛋白補給品及營養師專業檢測與追蹤；32強起每場比賽結束後，亦將提供球員乳清蛋白補給。

本屆賽事亦循例舉辦中信盃黑豹旗巡迴列車，邀請旅外球星返台參與，讓球員近距離向中信盃黑豹旗大學長取經，更首度建置賽事專屬數據平台，導入全場次電子紀錄單，並增設「最佳數據獎」。中信盃黑豹旗開幕戰由「新科籤王」龍津高中迎戰「黑豹旗大魔王」衛冕軍平鎮高中，今年新增「籤王挑戰賽」。龍津高中投手簡亦翔成功完成三振任務、中外野手陳廷宇完成接殺任務，最終由平鎮高中贏得本屆中信盃黑豹旗首勝。

另外，中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽正在Home Run Taiwan社群平台進行中。中信盃黑豹旗即日起至今年11月29日免費開放入場。