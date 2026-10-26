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合庫金首席經濟學家從數據培養基本功 徐千婷：匯率預測最難

經濟日報／ 記者仝澤蓉／台北報導
合庫金首席經濟學家徐千婷。 記者潘俊宏／攝影
合庫金首席經濟學家徐千婷。 記者潘俊宏／攝影

今年初美伊戰事爆發，國際油價走勢成為市場關注焦點。當時，外界對戰事的看法偏向短期衝擊，但合庫金控首席經濟學家徐千婷卻認為，這次情勢可能延續更久，油價也不會那麼快回落。直到目前，國際局勢發展仍大致符合她當時的看法。

一次預測是否準確，固然反映經濟學家的分析能力；但徐千婷認為，更重要的是預測背後的基本功：如何從經濟數據、國際局勢、政治因素與市場情緒中，找出真正影響經濟走向的關鍵，「這就是判斷力。」

每天早晨，徐千婷都會利用通勤時間收聽國際與財經新聞，閱讀投顧同仁整理的晨訊，「經濟學家花最多時間的，就是看資料。」除了必讀《經濟日報》，她也喜歡英國《經濟學人》雜誌，並長期訂閱《華爾街日報》與《日經亞洲》來拓展國際視野；每天必關注的資訊包括美國公債殖利率、國際油價、股價指數與美元走勢。

日常追蹤市場之外，首席經濟學家的工作，還包括準備金控董事會的國內外經濟報告、季度法說會內容，及針對不同客戶或產業做演講。遇到美國聯準會利率決策或重大國際財經事件，研究團隊還得迅速整理分析，提供管理階層參考。由於媒體不定期會詢問各種經濟金融議題，平時也得掌握各種國內外重要訊息。

如果不每天追蹤市場，對數據的敏感度就可能逐漸下降，她形容，那種感覺就像擔心「嗅覺退化」，因此會一直有著「不能讓自己脫節的壓力」，讓自己連結經濟與金融脈動。

哪個經濟數據最難預測？徐千婷毫無猶豫地回答「匯率最難」，因為匯率無法單靠資料收集或時間序列模型來推導。

她解釋，GDP這類預測，通常有模型基礎，透過結構或時間序列分析，可以循著過去的軌跡推測未來，變化相對平滑。然而，匯率反映的是兩國經濟表現與利率的相對變化，以新台幣兌美元為例，還受到外資進出影響；當台股成交規模龐大，外資資金流動的影響更難掌握。

「非預期的變動太多，就很難預測，」徐千婷說，這也可以解釋，為什麼AI可以協助蒐集資料，但是永遠無法取代經濟學家的判斷。

匯率 經濟學人 油價 合庫金

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