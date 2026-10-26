富豪擁抱保單 占比連五月走揚

富豪大戶重新擁抱保單。據金管會統計，9月底國銀高資產客戶保單配置占比攀升到13.6%，連五月走揚，寫逾三年新高；基金占比17.6%也續創高，反觀債券、結構型商品雙雙下滑，升息後資產配置出現新變化。

這波保單回溫並非單月現象。從4月底11.9%一路攀升至9月底13.6%，五個月增加1.7個百分點，已逼近2023年5月13.9%的高點，顯示保險在富豪資產配置中的分量持續回升。

保單為何重獲大戶青睞？銀行圈觀察，有兩大主因，一是大戶對財富傳承、資產保障需求升溫，二是，高雄專區推動保費融資，也成為助攻保單配置的新動能。

「保費融資」讓大戶能以較少自備資金擴大保險保障，又能保留資金調度彈性，兩大優勢吸引高雄專區大戶關注。