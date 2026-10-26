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銀行與券商跨業聯徵月底上路 民眾搶搭信貸末班車

經濟日報／ 記者藍鈞達／台北報導
銀行與券商跨業聯徵新制將於本月底上路。聯合報系資料照
銀行與券商跨業聯徵新制將於本月底上路。聯合報系資料照

銀行與券商跨業聯徵新制將於本月底上路，據了解，近期已有不少民眾或是理專積極趕在月底前完成信貸申辦，主要是擔心新制上路後，銀行掌握客戶在券商端的借貸情況，此外，過去利用股票資產提高信貸額度的投資人，信貸空間將受到壓縮。

金管會推動跨業聯徵，主要是因為先前市場出現投資人同時利用房貸、信貸、股票融資及質借等管道籌資的「四貸同堂」現象，引發過度槓桿疑慮。過去銀行與券商的信用資訊未完整互通，金融機構難以全面掌握客戶負債，因此金管會強化授信風險控管。

目前跨業信用資訊交換機制將從過去以負面信用紀錄為主，擴大至授信額度及借貸餘額等資料，包括證券融資融券、證券業務借貸及不限用途款項借貸等，讓銀行與券商在取得客戶同意後，能更完整掌握借款人的整體負債情況。

大型銀行主管表示，股票資產一直是銀行認列信貸財力的方式之一，即使借款人薪資不高，只要持有一定股票資產，銀行仍可能依照股票市值換算月收入，進一步提高DBR22倍規範下的無擔保借款額度。

DBR 22倍是指金融機構對個人的無擔保債務總額，原則上不得超過其平均月收入的22倍，包括信用貸款、信用卡循環信用及現金卡借款等。例如，月收入5萬元，無擔保債務總額原則上不得超過110萬元，以避免過度借貸。過去因銀行無法取得股票質押等資料，資訊交換機制上路後，已經質押的股票，銀行評估將拒絕用作信貸財力認列。

金管會 券商 信貸

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