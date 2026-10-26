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亞資財管規模叩關50兆元！前九月暴增10兆元 投信投顧貢獻占八成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
亞資財管規模奔向50兆元大關。 聯合報系資料照
亞資財管規模奔向50兆元大關。 聯合報系資料照

亞資財管規模奔向50兆元大關。據金管會最新數據估算，9月底全體金融業資產管理規模（AUM）約48.38兆元，前九月暴增10.12兆元是去年全年的2.5倍，其中逾八成由投信投顧貢獻，台股飆、ETF商品創新雙助攻是關鍵。

拆解這10.12兆元增量，投信投顧就貢獻8.18兆元，其餘銀行及保險業合計貢獻約1.94兆元，顯示投信投顧是今年亞資財管規模爆發的最大功臣。

金管會創新處官員指出，投信投顧管理規模成長主要受惠資本市場持續走揚，及ETF商品日益多元，帶動投資需求及管理規模擴張。

不過，這逾10兆元增量並非全是新資金進場。證期局副局長黃仲豪坦言，投信投顧管理規模涵蓋公私募基金及全權委託，除了投資本金，也包含資本利得。

他解釋，股市上漲推升基金淨值，加上新基金發行、參與投資人增加，都會推升資產管理規模。

近期台股震盪，若行情反轉，AUM是否可能縮水？黃仲豪表示，仍須觀察屆時基金發行量和淨值變化，除了股票，債券等資產也會影響整體規模。

除了投信投顧，銀行高資產財管業務也交出新紀錄。據金管會統計，9月底25家國銀AUM達3兆2,383億元，前九月增加1兆800億元，單年增量首度突破兆元；客戶數也達3萬2,326人。

其中，高雄專區更迎來「兆元、萬人」雙突破。9月底專區AUM達1兆1,018億元、客戶數首破萬人，資產規模已占全體國銀高資產財管34%，成為銀行搶攻富豪市場的重要據點。

專區業務也逐漸從投資商品，延伸到資產活化及財富傳承。9月底授信貸款餘額達1,186億元，家辦客戶增至277家、受託管理資產達1,218億元，反映大戶對融資、資金調度及家族傳承的需求。

若從2024年6月底亞資中心政策推動至今來看，整體AUM估增加15.82兆元，其中，近三分之二增量集中在今年前九月，成長明顯加速。

對照金管會原訂目標，不僅兩年增加4兆元提前達陣、四年增加14兆元超額完成，連六年增加30兆元的長期目標也已完成逾半。

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