投資型保單熱賣 利變型短期承壓

銀行與券商跨業聯徵新制將於本月底上路，據了解，近期已有不少民眾或是理專積極趕在月底前完成信貸申辦，主要是擔心新制上路後，銀行掌握客戶在券商端的借貸情況，此外，過去利用股票資產提高信貸額度的投資人，信貸空間將受到壓縮。

2026-10-26 00:52