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六大壽險強化商品策略 提升獲利
今年壽險業接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS），在新契約保費大幅成長之際，六大壽險也更加重視商品長期價值與獲利品質。
展望未來商品策略，富邦人壽表示，主要採取分紅與利變並重的商品策略，提高兩者銷售比重，並著重保障商品及分期繳銷售，致力累積合約服務邊際（CSM）；投資型商品則以回應保戶需求為原則，透過分紅與利變商品相互搭配，兼顧保費規模及商品獲利能力。
國泰人壽表示，保障型商品仍是首要推動主軸，惟不同商品依其特性均有不同的經營價值，將動態調整商品策略。保障型商品將持續深化醫療及健康保障需求，為厚實CSM及穩健長期獲利的基礎；利變型商品以美元為主軸，發揮穩定利差收益優勢；投資型商品則透過商品多元化及資產管理規模累積，創造穩定手續費收入。
新光人壽表示，自2020年起即以累積CSM為核心目標，合併後將透過與金控各子公司跨售合作引流，發揮金控資源綜效，並藉由發展健康生態圈，三大引擎驅動成長。
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