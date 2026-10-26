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股市熱絡帶動投資型保單銷售強勁成長 壽險新契約保費今年衝1.6兆

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
受惠全球股市熱絡、民眾投資需求升溫，帶動投資型保單銷售強勁成長，前九月全壽險業新契約保費收入達1兆1,723.5億元，年增58.6%，其中投資型保費達6,763.8億元、年增128.7%，成為最大成長動能。圖／聯合報系資料照片
受惠全球股市熱絡、民眾投資需求升溫，帶動投資型保單銷售強勁成長，前九月全壽險業新契約保費收入達1兆1,723.5億元，年增58.6%，其中投資型保費達6,763.8億元、年增128.7%，成為最大成長動能。圖／聯合報系資料照片

受惠全球股市熱絡、民眾投資需求升溫，帶動投資型保單銷售強勁成長，前九月全壽險業新契約保費收入達1兆1,723.5億元，年增58.6%，其中投資型保費達6,763.8億元、年增128.7%，成為最大成長動能。

展望全年，六大壽險普遍看好市場表現，台灣人壽更預估全年新契約保費可達1.6兆元，較去年成長約六成。

國泰人壽指出，截至今年9月，壽險業新契約保費較去年同期成長58.6%，除了今年起接軌IFRS 17，各家業者均強化推動可厚實CSM的健康險商品。另一方面，受惠於市場多頭氛圍及民眾投資需求增溫，亦大幅推升投資型新契約保費較去年同期大幅成長128.7%，預期壽險業第4季仍將延續趨勢成長。

壽險近年新契約保費概況
壽險近年新契約保費概況

國壽投資型商品銷售亮眼，前九月年成長241%，主力銷售商品為具備每月撥回機制的類全委投資型商品。

富邦人壽表示，今年投資型商品需求增加，推估全年壽險業新契約保費收入成長。惟年底前仍須持續關注市場波動、利率變化及國際政經情勢等因素對市場需求的影響，整體市場表現仍存在一定變數。富邦人壽前九月新契約保費收入年成長41%，主要受惠於資本市場熱絡，使分紅、投資型等商品需求增加。今年主力銷售險種仍為分紅保單，前九月FYP達576.5億元，占全公司FYP比重46%，年成長14.5%。

台灣人壽則分析，以今年壽險業前九月的保費收入預估，全年市場新契約保費收入可達約1.6兆元，成長約六成。台壽新契約保費年成長約81%，分紅保單新契約保費年增318%；投資型保單年增135%。南山人壽累計今年前九月新契約保費（含團險） 達981.1億，年增54%，主因投資型、躉繳及A&H成長所致。

新光人壽同樣看好全年市場表現，預估在總體經濟穩健與股市資金動能的支撐下，今年全年壽險市場將維持雙位數的高成長態勢。新壽主力銷售險種則以利率變動型壽險為主軸，約占整體新契約保費45%。

凱基人壽對今年全年新契約保費表現持正面以待，截至前九月，凱基人壽新契約保費年成長105%，成長力道來自投資型商品。

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