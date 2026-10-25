高盛調查：資金回收放緩 有限合夥人審慎求變、堅守私募市場配置

高盛另類投資最新研究顯示，有限合夥人(LP)維持對私募市場的投資承諾,但正在調整其配置方式。《2026 年全球另類投資調查:有限合夥人策略審思》今（2026）年6月至8月訪問225名有限合夥人及其他機構投資人，受訪者正積極運用次級市場管理流動性,將資本集中投入現有管理人，並提高對新管理人的門檻。

超過三分之一的有限合夥人（37%）預期投入的資本將多於去（2025）年，47%計劃維持目前步調；僅有11%預期會減少投入。流動性是主要限制因素；35%的有限合夥人表示，資金回收不足是影響投入計劃的最主要因素。

高盛資產及財富管理全球主管 Marc Nachmann 表示：「在目前不斷變化的風險環境中，我們的客戶持續秉持嚴謹的投資方式。有限合夥人並非退出市場，而是重新審視資本投入、合作夥伴及條款細節。他們對私募市場的信心依然穩固，但採取更具選擇性的策略，聚焦於具備實質價值創造能力、能達成既定目標報酬的管理人。」

★地緣政治連續第三年位居風險榜首

有限合夥人連續第三年將地緣政治緊張局勢列為最大投資風險。82%的有限合夥人將地緣政治列入五大風險， 36%更將其視為單一最大風險。通膨在五大風險中排名第二占67%；其次是美國經濟放緩或衰退占63%。

歐洲、中東及非洲的投資人最關注地緣政治：44%將其列為首要風險，相較之下，亞太地區及美洲的比例分別為31%及30%。人工智慧也開始被視為風險；28%的有限合夥人將科技引發的勞動力替代列入五大風險，而選擇「其他」的受訪者大多提及與人工智慧相關的疑慮。

高盛另類投資另類資本募集全球聯席主管 Jeff Fine 表示：「地緣政治緊張局勢及高利率環境使傳統退出步調放緩，但AI基礎設施建置熱潮，正創造這十年最具影響力的資本投入機會。有限合夥人在規劃資本配置及選擇管理人時，尤其關注這些因素。」

★基建及二級市場帶動具韌性的前景

大多數有限合夥人認為，現時的投資機會與一年前相若或有所改善：

• 基建─43%認為前景更為樂觀；7%認為轉弱

• 二級市場─正面觀點顯著增加，看好與看淡比例接近 3 比 1（44%對 15%）

• 共同投資─僅6%認為前景轉弱

• 房地產─37%認為前景改善；16%看法轉趨審慎

• 私募股權─56%表示前景不變；正面及負面觀點分別為 24%及 20%

• 私募信貸─負面情緒升至 35%,但 65%仍認為投資機遇持平或改善

• 對沖基金─市場興趣上升，34%持樂觀態度，看法轉趨負面的比例不足一成

• 普通合夥人股權─69%表示看法不變

★投資意向穩定且具增長空間，惟回款緩慢構成限制

在整體私募市場中，有限合夥人配置不足（Under-allocated）情況依然比超額配置（Over-allocated）普遍。私募信貸配置不足的比例較去年上升5個百分點；超額配置比例則由12%降至4%。房地產在配置週期中處於最成熟階段，超額配置比例18%為最高，但已較一年前的25%下降。

整體而言，84%的有限合夥人計劃部署與去年相同或更多的資本，與2025年的83%相若。其中，預期增加部署的比例由43%降至37%，預期減少部署的比例亦由14%降至11%。

資金回款不足是影響部署計劃的首要因素占35%，高於2025年的31%；其次是配置目標變化29%；僅 2%提及監管及稅務憂慮。

高盛另類投資另類資本募集全球聯席主管 Stephanie Rader 表示：「隨着退出週期延長，流動性已成為關鍵的競爭優勢。投資者現時將二級市場視為管理現金流及構建更穩健投資組合的核心工具，特別是成熟資產組合中的共同投資機會，對有限合夥人而言，具備吸引力。」

★各資產類別面對不同的壓力點

當被問及各投資範疇面臨的單一最大挑戰時，有限合夥人提出不同的問題。私募股權以流動性為首要挑戰占28%，房地產以投資回報表現為主占32%；共同投資關鍵在於項目獲取渠道占21%；私募信貸占20%與基礎設施占15%的挑戰則集中於管理人挑選。此外，資產估值在五個資產類別中的其中三個位列第二大挑戰，成為最廣泛的共同關注點。

開放式問題分析顯，各資產類別均出現重新配置評估。在私募股權領域，部分有限合夥人正精簡普通合夥人名單，另一些則轉向新興管理人或中小型市場。在私募信貸方面，不少投資者正由直接貸款拓展至二級市場、新地區及常青開放式結構。房地產方面，部分投資者正沿風險曲線上移至增值型及機會型策略，而房地產債務亦成為私募信貸的替代選項，獲得更多配置。

地域層面上，部分有限合夥人正削減美國市場敞口，為歐洲市場騰出配置空間；在增加國際市場配置的投資者中，歐洲是最常被提及的地區。

★新管理人面對更高門檻，有限合夥人認為人工智能正重塑行業

現有管理人繼續保持優勢：大多數有限合夥人表示，過去12個月相當比例的投資承諾是向現有普通合夥人追加投資（Re-ups）。

當有限合夥人引入新管理人時，過往績效占78%最為重要；除此之外，亦希望填補投資組合的缺口，包括獲取新策略或資產類別占50%、專業領域知識占39%，以及跨行業或地區的多元化配置占35%。

有限合夥人認為，人工智能是未來五年推動另類投資變革的最大力量占34%，遠高於行業整合及經濟衝擊（兩者均為13%）。關注點正由如何取得人工智能相關投資敞口，轉向識別能夠運用人工智能優化投資決策、並為被投企業創造價值的管理人。正如一名受訪者所言：「正如面對歷次重大科技變革，市場可能高估其短期效應，卻低估長遠的第二及第三層影響。」

高盛另類投資外部投資組全球主管兼首席投資官 Mike Brandmeyer 表示：「新管理人必須以實力爭取配置。往績至關重要；但投資者現時亦希望看到嚴謹的承銷紀律、明確的競爭優勢，以及管理人適應結構性轉變的能力，尤其是由人工智能推動的變化。」

《2026 年全球另類投資調查：有限合夥人觀點》反映225名有限合夥人及其他機構投資者的看法，調查於2026年6月至8月進行。受訪者包括公營及私營退休基金、保險公司、捐贈基金及基金會、投資顧問、主權財富基金及官方機構、家族辦公室、資產及財富管理公司、企業退休金，以及包括註冊投資顧問在內的零售平台。受訪者中，43%來自美洲、40%來自歐洲、中東及非洲，17%來自亞太區。20%的受訪者管理超過1,000 億美元資產。