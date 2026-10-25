快訊

不斷更新／金鐘61「週末最強大」奪綜藝節目獎

薔琵颱風遠離…高麗菜價格大漲123％ 農糧署解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

旺季與多元配置需求支撐 黃金產業型基金分批投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金績效表(資料來源︰理柏資訊)
富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金績效表(資料來源︰理柏資訊)

近日美元指數、美債殖利率的絕對位置保持在100點、5%以上，主要仍與日前公布的CPI、PPI持續加溫使升息預期難消有關，連帶金價持續承壓，但後市來看，隨黃金傳統需求旺季開跑，加上黃金ETF買盤加強、全球央行與機構法人多元化配置趨勢延續，黃金的中長期多頭格局並未改變，若未來美元、美債殖利率持續回落，金價將有望逐漸回升，進而使金礦股同步受惠，建議投資人可採取「分批布局、逢低承接」策略。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，近幾十年來，央行購金活動發生巨大變化，回顧1975年，全世界放棄金本位制度，不再將貨幣發行與黃金掛鉤，人們質疑黃金與央行所扮演的角色，到了1990年代中期，這種質疑的聲音在歐元誕生後變得更加激烈，然隨後2009年金融危機爆發，金融體系崩潰讓各國央行開始反思儲備資產如何維持金融穩定，從此黃金脫穎而出，央行從黃金淨賣方轉變為淨買方，在2009-2025年期間連續16年淨買入黃金，而今年亦有望持續站在淨買方這一邊，為黃金需求提供堅實支撐。

彭博數據10月20日顯示，近期金價從8月下旬的4,657美元高點回落，但同一時間黃金ETF持倉量卻不減反增，從約9,900萬盎司悄悄增加至1兆136萬盎司，顯示投資人在金價回落之際持續買進黃金ETF，進而使黃金ETF買進實體黃金，也成了支撐金價的重要原因。

貴金屬研究機構Metals Focus指出，隨各國央行與機構法人持續買進黃金以多元化資產，金價有望在2027年恢復漲勢，全年平均金價可達5,330美元，至2027年第4季，金價可能上漲至5,600美元，甚至接近6,000美元。就金礦股而言，富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，金價與金礦股之間的Beta係數為2倍，當金價上漲10%時，金礦股將上漲20%，若金價下跌10%，金礦股將下跌20%，長遠來看，黃金與史坦普500指數的相關性幾乎是零，顯示投資黃金的獨特機會，黃金與整體市場有著截然不同的驅動因素，這正是各國央行與機構法人青睞黃金的原因之一。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金投資團隊成立於1969年，曾經歷過石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件，在超過半個世紀的時間裡仍屹立不搖，並累積了豐富的金礦產業投資經驗，本基金主動參與金礦各開採階段投資機會，約30%淨資產布局於具潛力發展成能營利的優質礦脈，而在高金價下，這類小型黃金礦脈開發商具有充裕現金，估值也具吸引力，使本基金能同時掌握成熟金礦商與新興探勘開發公司投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，每年10月下旬或11月上旬印度將舉行「排燈節」，該節日被印度教視為全年最適合購買黃金的吉日，象徵「以光明驅逐黑暗」，接著接上美國11月、12月的感恩節、聖誕節以及隔年1-2月期間的中國農曆新年，形成連續性的喜慶、送禮需求，這段時間也因此成為一年之中黃金的傳統旺季，金價通常在此期間表現穩健，就更長期來看，在一個日益分裂的世界中，黃金的價值量將持續上升，進而有利金礦股，然黃金產業型基金波動性較大，建議採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並多元化投資組合。

黃金 基金 央行 金價 美元指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國連21個月增持黃金！009834、009835於11月9日開募 黃金、銅礦題材受矚目

首發主題式ETF 009834、009835預計11月9日開募 布局全球關鍵金礦資源

黃金、礦業ETF一次來！009834、009835 11月9日開募…15元發行、皆不配息

009834、009835來了！貝萊德雙ETF獲准募集 搶攻黃金、AI金屬商機

相關新聞

亞資財管今年暴增十兆、要奔50兆元大關了 金管會揭兩大推手

亞資財管規模要奔50兆元大關了。據金管會最新數據估算，9月底全體金融業AUM約48.38兆元，前九月暴增10.12兆元是去年全年的2.5倍，其中逾八成由投信顧貢獻，台股飆、ETF商品創新雙助攻是關鍵。

國銀高資產管理規模破3.2兆元 存款比率探4年半新低

金管會統計顯示，截至2026年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）增至新台幣3兆2383億元，月增1294億元，...

台股行情助攻投信投顧AUM 亞資中心財管規模增15兆元

金管會統計截至今年8月底，全體金融業資產管理規模（AUM）達新台幣47.8兆元，較政策推動前增加15.24兆元，已提前達...

百萬觀看到百萬防線 野村投信與李多慧跨界合作防詐

金融防詐不再只是金融業的事，如何讓投資知識走進大眾生活，成為金融業實踐社會責任的新課題。野村投信近期攜手韓籍人氣藝人李多慧，透過「多慧打工」一日金融實習企劃，以輕鬆有趣的職場體驗傳遞投資知識與防詐觀念，影片觀看數字於兩周內突破百萬，更創下《多慧打工》系列迄今最高觀看紀錄，也讓金融教育跨出傳統理財族群。延續這波社群熱度，野村投信將進一步推出「不下載、不入群、看認證、打客服」防詐懶人包，透過簡單易懂、方便分享的宣導素材，將金融防詐觀念傳遞給更多年輕世代。

國泰證券複委託前九月交易量狂飆2.8兆 國泰證搶攻全球投資新商機

近年人工智慧（AI）應用快速發展，美國科技大廠持續擴大資本支出，帶動全球半導體及科技產業投資熱潮，加上美國聯準會（Fed）貨幣政策動向牽動全球資金布局，推升國人對美股市場的關注。隨著股票、ETF及債券等多元商品投資需求增加，國人資產配置逐步延伸至全球市場，根據中華民國證券商業同業公會統計，國泰證券今（2026）年前九月複委託累計交易金額達新台幣2兆8,463億元，其中，9月單月交易金額2,727億元，累計及單月整體市場市占率均逾20%，展現國泰證券深耕海外投資業務的經營成果。

台幣32.3~32.8元整理

外資匯出壓力升高，新台幣匯價上周四（22日）終場以32.508元作收，貶值2分，周線連四黑。上周新台幣合計貶值1.7角，貶幅0.5%。匯銀表示，由於外資賣超台股仍未見縮手，預估本周新台幣匯價區間在32.3~32.8元間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。