旺季與多元配置需求支撐 黃金產業型基金分批投資

近日美元指數、美債殖利率的絕對位置保持在100點、5%以上，主要仍與日前公布的CPI、PPI持續加溫使升息預期難消有關，連帶金價持續承壓，但後市來看，隨黃金傳統需求旺季開跑，加上黃金ETF買盤加強、全球央行與機構法人多元化配置趨勢延續，黃金的中長期多頭格局並未改變，若未來美元、美債殖利率持續回落，金價將有望逐漸回升，進而使金礦股同步受惠，建議投資人可採取「分批布局、逢低承接」策略。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，近幾十年來，央行購金活動發生巨大變化，回顧1975年，全世界放棄金本位制度，不再將貨幣發行與黃金掛鉤，人們質疑黃金與央行所扮演的角色，到了1990年代中期，這種質疑的聲音在歐元誕生後變得更加激烈，然隨後2009年金融危機爆發，金融體系崩潰讓各國央行開始反思儲備資產如何維持金融穩定，從此黃金脫穎而出，央行從黃金淨賣方轉變為淨買方，在2009-2025年期間連續16年淨買入黃金，而今年亦有望持續站在淨買方這一邊，為黃金需求提供堅實支撐。

彭博數據10月20日顯示，近期金價從8月下旬的4,657美元高點回落，但同一時間黃金ETF持倉量卻不減反增，從約9,900萬盎司悄悄增加至1兆136萬盎司，顯示投資人在金價回落之際持續買進黃金ETF，進而使黃金ETF買進實體黃金，也成了支撐金價的重要原因。

貴金屬研究機構Metals Focus指出，隨各國央行與機構法人持續買進黃金以多元化資產，金價有望在2027年恢復漲勢，全年平均金價可達5,330美元，至2027年第4季，金價可能上漲至5,600美元，甚至接近6,000美元。就金礦股而言，富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，金價與金礦股之間的Beta係數為2倍，當金價上漲10%時，金礦股將上漲20%，若金價下跌10%，金礦股將下跌20%，長遠來看，黃金與史坦普500指數的相關性幾乎是零，顯示投資黃金的獨特機會，黃金與整體市場有著截然不同的驅動因素，這正是各國央行與機構法人青睞黃金的原因之一。

富蘭克林坦伯頓黃金及貴金屬基金投資團隊成立於1969年，曾經歷過石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件，在超過半個世紀的時間裡仍屹立不搖，並累積了豐富的金礦產業投資經驗，本基金主動參與金礦各開採階段投資機會，約30%淨資產布局於具潛力發展成能營利的優質礦脈，而在高金價下，這類小型黃金礦脈開發商具有充裕現金，估值也具吸引力，使本基金能同時掌握成熟金礦商與新興探勘開發公司投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，每年10月下旬或11月上旬印度將舉行「排燈節」，該節日被印度教視為全年最適合購買黃金的吉日，象徵「以光明驅逐黑暗」，接著接上美國11月、12月的感恩節、聖誕節以及隔年1-2月期間的中國農曆新年，形成連續性的喜慶、送禮需求，這段時間也因此成為一年之中黃金的傳統旺季，金價通常在此期間表現穩健，就更長期來看，在一個日益分裂的世界中，黃金的價值量將持續上升，進而有利金礦股，然黃金產業型基金波動性較大，建議採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，並多元化投資組合。