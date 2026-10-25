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升息後、大戶錢去哪了？保單回春、債券降溫

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

富豪大戶重新擁抱保單了。據金管會統計，9月底國銀高資產客戶保單配置占比攀升到13.6%連五個月走揚，寫逾三年新高；基金占比17.6%也續創新高，反觀債券、結構型商品雙雙下滑，升息資產配置出現新變化。

這波保單回溫並非單月現象。從4月底11.9%一路攀升至9月底13.6%，五個月增加1.7個百分點，已逼近2023年5月13.9%的高點，顯示保險在富豪資產配置中的分量持續回升。

保單為何重新獲得大戶青睞？銀行圈觀察，有兩大主因，一是大戶對財富傳承、資產保障需求升溫，二是，高雄專區推動保費融資，也成為助攻保單配置的新動能。

「保費融資」讓大戶能以較少自備資金擴大保險保障，又能保留資金調度彈性，兩大優勢吸引高雄專區大戶關注。

另一家大型民營銀行也觀察，大戶需求已從傳統投資理財，延伸至家族治理、企業接班及世代傳承，銀行也逐漸整合保險、信託與家辦服務，提供更完整的財富規劃。

除了保單，基金配置同樣走強。9月底基金占比升至17.6%，再創新高；反觀債券占比由14.9%降至14.8%，境外結構型商品也從8.3%降至8%，呈現基金、保單升溫，債券及結構型商品降溫的分化走勢。

民營銀行主管說，9月美國升息後，長天期利率持續上行，使部分大戶降低債券配置，但對股市信心未見重大影響：另也有部分客戶獲利了結，轉向平衡型基金、黃金及基礎建設等較重視風險分散的布局。

值得一提的是，存款占比9月再降至39.3%，連五個月下滑、續創逾四年低點。

升息未讓整體大戶存款配置止跌，基金與保單反而持續走強，也反映富豪資產配置正從單純追求收益，延伸至風險分散、資金運用與財富傳承。

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