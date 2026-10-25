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中國信託證券力挺電競戰隊 中信飛牡蠣前進世界大賽

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託證券推出「中國信託證券攜手粉絲 力挺CFO挑戰世界舞台」活動。圖／中國信託證券提供
中國信託證券推出「中國信託證券攜手粉絲 力挺CFO挑戰世界舞台」活動。圖／中國信託證券提供

中國信託證券力挺電競戰隊中信牡蠣（CTBC Flying Oyster，CFO），憑藉亮眼表現成功晉級《英雄聯盟》世界大賽。為歡慶這項里程碑，中國信託證券攜手中信亮點family（https://www.ctbcsec.com/Family）推出應援活動，邀請會員與粉絲一同為CFO集氣加油。為榮耀集氣留言就有機會抽好禮即日起至2026年11月15日，只要於中國信託證券中信亮點family活動貼文完成指定任務，即可參加抽獎，就有機會獲得價值 300元的3C家電好禮即享券，邀請牡迷為CFO加油應援的同時，也有機會把好禮帶回家。

中國信託證券亦同步推出CFO粉絲專屬開戶活動，即日起至2026年12月31日，新開戶即可獲得亮點點數100點，首次交易台股再送50元手續費折抵金，再享台股手續費優惠價。活動期間內，每月累積交易台股ETF每滿1萬元，還可獲得價值6,000點LINE POINT及CFO周邊套組（杯袋＋束口袋）抽獎機會乙次。

中國信託證券表示，希望透過應援活動串聯粉絲力量，陪伴中信飛牡蠣挑戰世界榮耀。除可參與應援抽獎活動外，民眾也可透過中信亮點APP及中信亮點family掌握最新活動資訊，一起為 CFO前進世界舞台加油喝采。

牡蠣 中國信託 中信

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台幣32.3~32.8元整理

外資匯出壓力升高，新台幣匯價上周四（22日）終場以32.508元作收，貶值2分，周線連四黑。上周新台幣合計貶值1.7角，貶幅0.5%。匯銀表示，由於外資賣超台股仍未見縮手，預估本周新台幣匯價區間在32.3~32.8元間。

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