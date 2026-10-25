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凱基未來樂活多重資產基金 獲指標台灣年度基金大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

第十屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎結果出爐，凱基未來樂活多重資產基金以傑出的報酬風險控管，勇奪最佳基金公司大獎 - 積極型股債混合類別的傑出表現獎項，代表其投資策略、研究能力與風險控管成果通過全面檢驗，展現卓越的資產管理實力。

凱基未來樂活多重資產基金團隊指出，美國經濟穩健，AI資本支出持續擴大提升生產力，AI投資帶動全球製造業加速擴張，企業獲利持續上修，市場再度上修2026年成長預期至32.0%，MSCI全球指數2026年獲利成長預估也達35.3%。全球經濟維持穩健成長格局，有利支撐股市後續表現。

隨著盈餘上修現象已開始從IT擴散至其他產業，預期2026年整體經濟將呈現更為全面均衡的復甦。只是槓桿的使用讓個股波動加劇，將使類股輪動加速。選股難度升高，資產平衡配置更形重要，凱基未來樂活多重資產基金透過布局股票、債券、基金受益憑證（含ETF）等多重資產配置分散風險，並納入通膨風險因子綜合評估，追求收益及長期資本增值的機會；另以領先指標預判市場多空，以資產評價及動能表現評估各類資產的相對成長性。透過分層決策，掌握不同市場型態下的投資機會，提升投資組合的攻守效果。

凱基 基金 MSCI

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