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Z世代逛蝦皮也買ETF 凱基證券推投資生活圈搶攻年輕商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券以「投資生活圈」為概念推出優惠活動，即日起至12月31日完成線上開戶並符合活動資格者，即可獲得500元蝦皮全站優惠券。圖／凱基證券提供
凱基證券以「投資生活圈」為概念推出優惠活動，即日起至12月31日完成線上開戶並符合活動資格者，即可獲得500元蝦皮全站優惠券。圖／凱基證券提供

越來越多年輕人開始把投資加入生活日常，從購物到投資，年輕人的下一筆消費，也可能成為資產配置的開始。根據臺灣證券交易所最新統計，截至2026年9月，全台20歲以下投資人占比已達6.03%，30歲以下投資人占比更達13.07%，顯示投資行為快速年輕化，過去以30歲以上族群為主的理財活動，如今已成為Z世代的重要生活選項之一。

凱基證券觀察，近三年來年輕投資人最明顯的改變，並非減少消費，而是在消費之外開始思考資產累積。從ETF、定期定額到零股投資，許多年輕人開始透過小額資金建立自己的第一個投資帳戶，讓投資從理財工具轉變成生活習慣。

凱基證券表示，現代年輕人的生活由購物、社群、影音、投資等多元場景組成，因此金融服務也必須更貼近生活圈。看準年輕世代高度依賴行動購物與數位服務，凱基證券第4季以「投資生活圈」為核心概念，結合年輕族群熟悉的蝦皮購物平台，希望透過生活消費場景降低投資距離感，讓投資更貼近日常生活，進一步培養長期投資習慣。

此外，受惠於ETF熱潮、零股交易及定期定額機制成熟，小額投資已逐漸成為年輕族群進入市場的重要途徑。隨著投資門檻持續降低，加上社群媒體與影音內容帶動投資資訊普及，愈來愈多年輕人開始接觸理財觀念。相較於過去先存錢再投資的模式，現今年輕族群更傾向從小額開始、邊做邊學，逐步累積投資經驗與資產配置能力。凱基證券透過「凱基漲知識」平台，整合研究報告、影音內容及投資講座等資源，協助投資人循序漸進建立市場知識，讓更多年輕人更容易踏出投資第一步。

凱基證券以「投資生活圈」為概念推出優惠活動，即日起至12月31日完成線上開戶並符合活動資格者，即可獲得500元蝦皮全站優惠券；不論新舊客戶交易完成指定門檻，還有機會抽中iPhone 18 Pro及蝦皮萬元購物金等好禮。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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