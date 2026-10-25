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臺灣甲子園熱血開打！中信盃黑豹旗215隊誓師再創新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
本屆賽事共有304 位女黑豹參賽，人數再創賽事新高。運動部常務次長洪志昌（左五）、中華棒協理事長周玲妏（右五）、臺南市體育局局長王效文（左四）及中信金控董事會副秘書長林永勝（右四）親自為女黑豹代表戴上象徵勇氣的棒球帽。中華棒協／提供
本屆賽事共有304 位女黑豹參賽，人數再創賽事新高。運動部常務次長洪志昌（左五）、中華棒協理事長周玲妏（右五）、臺南市體育局局長王效文（左四）及中信金控董事會副秘書長林永勝（右四）親自為女黑豹代表戴上象徵勇氣的棒球帽。中華棒協／提供

熱血開打，為青春再拚一場！中國信託商業銀行冠名贊助第十四屆中信黑豹旗全國高中棒球大賽，25日於臺南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場點燃戰火。本屆賽事共215支球隊報名，再創賽史新高，其中女子組吸引10支球隊參加，共304名女性球員與教練參與，亦刷新「女黑豹」參賽人數紀錄。中國信託銀行長期投入資源扎根基層棒球，中信盃黑豹旗今年新設營養補助計畫，提供乳清蛋白補給，提升選手競技表現，更全新建置賽事專屬數據平臺，完整記錄球員拚戰成績，持續為臺灣棒球培育潛力新星。

第十四屆中信盃黑豹旗由運動部常務次長洪志昌、中華民國棒球協會理事長周玲妏、臺南市體育局局長王效文、國家運動科學中心副執行長易志偉及中國信託金融控股公司董事會副秘書長林永勝資深副總經理共同為賽事揭開序幕。中華棒協理事長周玲妏特別讚賞抽中本屆籤王的臺中市龍津高中展現出不畏戰的精神，非常期待他們挑戰衛冕冠軍桃園市平鎮高中。另外，周玲妏理事長也期勉所有參賽選手拿出鬥志，再拚一場。

中國信託金控董事會副秘書長林永勝表示，棒球是臺灣民眾最喜愛的運動，其中青棒扮演承上啟下的角色，有好的青棒球員，才能成為少棒、青少棒學弟的榜樣，更為成棒與職棒培養好手，這是中國信託重視並長期投入資源支持中信盃黑豹旗的重要原因。林永勝副秘書長引用亞洲棒球總會會長辜仲諒的名言勉勵選手，「人生沒有如果，只有努力的結果。」期許選手相信自己、全力以赴、永不放棄。

本屆中信盃黑豹旗從「營養」、「學習」、「數據」三面向提升賽事品質，其中新設的營養補助計畫，將攜手專業營養師團隊走訪晉級8強的優秀球隊，透過體能與營養檢測、數據蒐集分析及個人化營養建議，提供一年份的高蛋白補給品及營養師專業檢測與追蹤，幫助球員建立正確運動營養觀念；32強起每場比賽結束後，亦將提供球員乳清蛋白補給，協助球員把握運動後的黃金恢復期。

本屆賽事亦循例舉辦中信盃黑豹旗巡迴列車，特別邀請旅外球星返臺參與，讓球員近距離向中信盃黑豹旗大學長取經，更首度建置賽事專屬數據平臺，將導入全場次電子紀錄單，自16強賽事起提供逐球紀錄，記錄球員成長軌跡，並增設「最佳數據獎」，鼓勵球員全力以赴爭取榮譽。

中信盃黑豹旗開幕戰由「新科籤王」龍津高中迎戰「黑豹旗大魔王」衛冕軍平鎮高中，今年新增「籤王挑戰賽」同步登場，籤王球隊只要依序完成「接殺1名球員」、「擊出1支安打」及「三振1名球員」等三項任務，現場球迷即可得到好禮，在全場觀眾熱情支持下，龍津高中投手簡亦翔成功完成三振任務、中外野手陳廷宇完成接殺任務，奮戰精神獲得全場掌聲，最終由平鎮高中贏得本屆中信盃黑豹旗首勝。

除了球場上精彩對決，「中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽」正在Home Run Taiwan社群平臺熱鬧進行中，號召球員穿上球衣、秀出歌喉，角逐「黑豹歌王」頭銜及豐富獎項。中信盃黑豹旗即日起至今年11月29日免費開放入場，歡迎民眾進場為選手加油喝采，一同見證臺灣棒球新世代追逐夢想、成長茁壯的感動時刻。

黑豹旗 甲子園 中信

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