「康和送愛、守護健康」捐贈台大醫院醫療巡迴車

康和證券（6016）繼三年前捐贈台大新竹分院醫療巡迴車後，再度捐贈醫療巡迴車予台大醫院總院，捐贈儀式10月20日在台大醫院舉行，康和證券董事長鄭大宇親自到場代表捐贈，由台大醫院院長余忠仁代表受贈，並致贈感謝狀，感謝康和證券與台大醫院一起守護民眾健康。

鄭大宇表示，繼三年前捐贈新竹分院醫療巡迴車後，一直在想在醫療資源方面，康和證券還可以做些什麼，曾經多年帶領公司同仁參與中華基督教救助協會主辦「1919愛走動—急難家庭救助」單車環台公益勸募，看到急難救助家庭所面臨的問題，以醫療費用最需要捐助，其次就是就醫交通問題，可見醫療巡迴車是多麼地必要與需要!

余忠仁表示，醫療巡迴車可以讓到府醫療升級，因應分院與社區需求，在宅醫療不僅是醫師出訪，更能攜帶手持超音波、數位遠距聽診器、內視鏡等器材到病患家中診療；且醫療巡迴車也可落實分級醫療，是支撐分級醫療與在宅照護走入病患家中非常關鍵的力量。

大台北地區65歲以上人口中，仍有約15%左右為行動不便或失能長者，這些弱勢族群，不僅出門困難，在就醫上更加不便，光是「出門、上下樓梯或搭乘電梯、搭車」往往就像在打仗，讓就醫往往變成不小的負擔。有鑑於此，康和證券再度捐贈醫療巡迴車，就是想讓行動不方便的長者或病患，透過醫療巡迴車的協助，打破地點與時間的限制，免除奔波，結合居家醫療整合照護計畫，提升醫療服務量能，將醫療巡迴服務延伸到社區與居家訪視，讓「康和送愛、守護健康」，進一步協助落實「醫療無距離、就醫無障礙」。

同時台大醫院於北部地區分別有北護、癌醫中心、金山與新竹等四家分院，可協助醫師、醫護及行政人員往返總院與各分院，載運傳送醫材、檢體及維持醫療體系運作與照護。

康和證券長期關注社會公益與醫療資源需求，此次捐贈乃力創共好社會，期許這輛醫療巡迴車成為醫療關懷的守護使者，讓醫療不僅局限於醫院，將資源延伸至每個角落，也希望拋磚引玉，吸引更多民間與企業共同投入，為台灣創造更完善、更具韌性的醫療防護網。

醫療巡迴車的捐贈也是實踐預防醫學、縮短醫療差距的方式之一，更是響應政府最新國家健康政策，以延長民眾健康壽命為核心目標的利器之一，進一步將「被動就醫」轉為「主動預防」，讓長者活得久更活得健康，康和證券也將持續回饋社會，善盡企業社會責任。