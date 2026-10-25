快訊

金鐘紅毯／沈玉琳出院報平安！曝真實身體狀況 見瓜哥「撞色」喊不妙

獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

聽新聞
0:00 / 0:00

新光人壽首度贊助國際火舞藝術節火神祭 點亮台南漁光島

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽總經理黃敏義出席《2026國際火舞藝術節－火神祭》與台南市市長黃偉哲、文化部政務次長李靜慧及策展人蔡宏毅等多位貴賓共同參與啟動儀式，點燃象徵文明與希望的火光，為盛會揭開序幕。圖／新光人壽提供
新光人壽總經理黃敏義出席《2026國際火舞藝術節－火神祭》與台南市市長黃偉哲、文化部政務次長李靜慧及策展人蔡宏毅等多位貴賓共同參與啟動儀式，點燃象徵文明與希望的火光，為盛會揭開序幕。圖／新光人壽提供

秉持永續發展與深耕在地理念，台新新光金控(2887)子公司新光人壽首度贊助《2026國際火舞藝術節－火神祭》，24日盛大於台南漁光島登場，新光人壽總經理黃敏義、台南市市長黃偉哲、文化部政務次長李靜慧親臨現場參與啟動儀式，與各界貴賓共同點燃象徵希望與文明的火光，為一連三天的國際藝術盛會揭開序幕。新光人壽期望透過國際級藝文展演結合在地自然景致，為地方創生注入創新動能，引領大眾感受多元文化的魅力。

本屆《火神祭》以「火作為文明的起源」為核心概念，透過當代表演藝術重新詮釋火在人類歷史中的象徵意義。活動特別邀集多國世界級火焰藝術家齊聚台灣，以火舞、光影與劇場等多元形式展開跨文化對話。活動自即日起至10月26日舉行，除震撼的主舞台大秀外，現場同步規劃街頭表演、大型藝術裝置、特色市集及專業工作坊。漁光島在自然海浪、森林與沙灘的交織下，化身為串聯藝術與人群的國際文化舞台，讓民眾在海島風情中享受頂級視聽饗宴。

除了全力支持國際藝文展演外，新光人壽亦於活動現場的落日市集區設立專屬互動攤位，推出「新光主題拍照打卡」、「AI拍立得體驗」、「職涯性格測驗」及「生活保障問卷」等豐富內容。從火舞演出、藝術裝置、特色市集到互動遊戲，整體內容豐富多元，讓民眾在欣賞國際火舞藝術之餘，也能參與不同形式的現場體驗，拉近企業與民眾的距離。

新光人壽長期投入多元藝文與地方活動，從「新光全國繪畫比賽」、「新光盃熱門街舞大賽」、支持法國奧波西托劇團《大象來了……》街頭展演，到指標性的「大甲媽祖國際觀光文化節」、「台南鹽水蜂炮」、「澎湖國際海上花火節」與「嘉義國際管樂節」，皆展現企業長期深耕藝文與地方文化的決心。這些活動讓更多元的藝文與地方特色走進民眾生活，也吸引更多人走進地方、認識在地文化。

新光人壽表示，企業的永續發展與社會脈動緊密相連，此次首度贊助《火神祭》，不僅是對藝術創作的實質應援，更是為不同文化搭建交流的重要橋梁。未來，新光人壽將持續整合企業資源，支持具文化與社會價值的活動，與社會大眾共創永續共好的美好未來。

新光人壽 漁光島 黃偉哲 藝術節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台新新光金 深化誠信經營

網球／「台灣華國三太子盃台北站」倒數一周！台灣好手主場出擊 國際職業網球對決即將登場

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

台南連假必看！漁光島火神祭即將登場 國際火舞震撼夜空

相關新聞

國銀高資產管理規模破3.2兆元 存款比率探4年半新低

金管會統計顯示，截至2026年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）增至新台幣3兆2383億元，月增1294億元，...

台股行情助攻投信投顧AUM 亞資中心財管規模增15兆元

金管會統計截至今年8月底，全體金融業資產管理規模（AUM）達新台幣47.8兆元，較政策推動前增加15.24兆元，已提前達...

百萬觀看到百萬防線 野村投信與李多慧跨界合作防詐

金融防詐不再只是金融業的事，如何讓投資知識走進大眾生活，成為金融業實踐社會責任的新課題。野村投信近期攜手韓籍人氣藝人李多慧，透過「多慧打工」一日金融實習企劃，以輕鬆有趣的職場體驗傳遞投資知識與防詐觀念，影片觀看數字於兩周內突破百萬，更創下《多慧打工》系列迄今最高觀看紀錄，也讓金融教育跨出傳統理財族群。延續這波社群熱度，野村投信將進一步推出「不下載、不入群、看認證、打客服」防詐懶人包，透過簡單易懂、方便分享的宣導素材，將金融防詐觀念傳遞給更多年輕世代。

國泰證券複委託前九月交易量狂飆2.8兆 國泰證搶攻全球投資新商機

近年人工智慧（AI）應用快速發展，美國科技大廠持續擴大資本支出，帶動全球半導體及科技產業投資熱潮，加上美國聯準會（Fed）貨幣政策動向牽動全球資金布局，推升國人對美股市場的關注。隨著股票、ETF及債券等多元商品投資需求增加，國人資產配置逐步延伸至全球市場，根據中華民國證券商業同業公會統計，國泰證券今（2026）年前九月複委託累計交易金額達新台幣2兆8,463億元，其中，9月單月交易金額2,727億元，累計及單月整體市場市占率均逾20%，展現國泰證券深耕海外投資業務的經營成果。

台幣32.3~32.8元整理

外資匯出壓力升高，新台幣匯價上周四（22日）終場以32.508元作收，貶值2分，周線連四黑。上周新台幣合計貶值1.7角，貶幅0.5%。匯銀表示，由於外資賣超台股仍未見縮手，預估本周新台幣匯價區間在32.3~32.8元間。

台幣將偏弱整理三個月 強勢美元格局至少延續至明年4月

中東緊張局勢帶動原油價格暴漲，加上歐洲情勢動盪避險資金湧入美元及日圓等主要避險貨幣，國內經濟學家指出，強勢美元格局至少延續至明年4月。新台幣受制於外資調節台股及科技業出口商「賺美元不結匯」影響，預估未來三個月維持31.5至32.5元區間偏弱整理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。