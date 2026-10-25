新光人壽首度贊助國際火舞藝術節火神祭 點亮台南漁光島

秉持永續發展與深耕在地理念，台新新光金控(2887)子公司新光人壽首度贊助《2026國際火舞藝術節－火神祭》，24日盛大於台南漁光島登場，新光人壽總經理黃敏義、台南市市長黃偉哲、文化部政務次長李靜慧親臨現場參與啟動儀式，與各界貴賓共同點燃象徵希望與文明的火光，為一連三天的國際藝術盛會揭開序幕。新光人壽期望透過國際級藝文展演結合在地自然景致，為地方創生注入創新動能，引領大眾感受多元文化的魅力。

本屆《火神祭》以「火作為文明的起源」為核心概念，透過當代表演藝術重新詮釋火在人類歷史中的象徵意義。活動特別邀集多國世界級火焰藝術家齊聚台灣，以火舞、光影與劇場等多元形式展開跨文化對話。活動自即日起至10月26日舉行，除震撼的主舞台大秀外，現場同步規劃街頭表演、大型藝術裝置、特色市集及專業工作坊。漁光島在自然海浪、森林與沙灘的交織下，化身為串聯藝術與人群的國際文化舞台，讓民眾在海島風情中享受頂級視聽饗宴。

除了全力支持國際藝文展演外，新光人壽亦於活動現場的落日市集區設立專屬互動攤位，推出「新光主題拍照打卡」、「AI拍立得體驗」、「職涯性格測驗」及「生活保障問卷」等豐富內容。從火舞演出、藝術裝置、特色市集到互動遊戲，整體內容豐富多元，讓民眾在欣賞國際火舞藝術之餘，也能參與不同形式的現場體驗，拉近企業與民眾的距離。

新光人壽長期投入多元藝文與地方活動，從「新光全國繪畫比賽」、「新光盃熱門街舞大賽」、支持法國奧波西托劇團《大象來了……》街頭展演，到指標性的「大甲媽祖國際觀光文化節」、「台南鹽水蜂炮」、「澎湖國際海上花火節」與「嘉義國際管樂節」，皆展現企業長期深耕藝文與地方文化的決心。這些活動讓更多元的藝文與地方特色走進民眾生活，也吸引更多人走進地方、認識在地文化。

新光人壽表示，企業的永續發展與社會脈動緊密相連，此次首度贊助《火神祭》，不僅是對藝術創作的實質應援，更是為不同文化搭建交流的重要橋梁。未來，新光人壽將持續整合企業資源，支持具文化與社會價值的活動，與社會大眾共創永續共好的美好未來。