國銀高資產管理規模破3.2兆元 存款比率探4年半新低

金管會統計顯示，截至2026年9月底，國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）增至新台幣3兆2383億元，月增1294億元，高資產客戶9月底達3萬2326人，月增1730人；觀察富豪戶資產配置，9月底存款比率持續下降到39.3%，續創2022年4月以來新低。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至2026年9月底，核准26家銀行獲准開辦高資產財管業務，統計25家已正式開辦。

金管會銀行局表示，截至9月底高資產客戶數為3萬2326人，單月增加1730人，AUM達到3兆2383億元，月增1294億元。

進一步觀察富豪戶資產配置占比，金管會指出，9月底存款比率持續下降到39.3%，創下2022年4月以來新低，前次低點為2022年3月的38.6%，基金上升至17.6%，債券微降至14.8%，保險也上揚到13.6%，境外結構型商品微降至8%。若與去年同期相比，僅存款比率下降，其他類型皆上升。

金管會證期局指出，截至9月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達2190人，累計交易金額約6858億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增40%與78%。

觀察證券商表現，前3名分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到今年9月底的交易金額分別為3319億元、1342億元與730億元，其餘7家證券商合計1467億元。

金管會2025年7月啟動高雄專區，目前合計22家國銀進駐，較8月新增一家台企銀；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者進駐高雄專區。

金管會統計指出，截至目前22家投信投顧業者申請高雄專區試辦業務，20家已核准，2家審查中。此外，合計13家證券商遞件申請高雄專區試辦業務，全數皆已核准。