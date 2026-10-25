台股行情助攻投信投顧AUM 亞資中心財管規模增15兆元

金管會統計截至今年8月底，全體金融業資產管理規模（AUM）達新台幣47.8兆元，較政策推動前增加15.24兆元，已提前達成原訂4年增加14兆元的目標。金管會表示，受惠資本市場，最大成長來自投信投顧業AUM較政策推動前增加11.42兆元，今年前8月增額也近8兆元。

根據金管會統計，全體金融業2024年6月資產管理規模為32.56兆元，金管會主委彭金隆自2024年6月推動亞資中心，並提出「2年有感、4年有變、6年有成」願景，設定2年增4兆元、4年增14兆元、6年增30兆元的階段性目標，全體金融業AUM目標2030年達到62.56兆元。

金管會資料顯示，2026年8月底全體金融業資產管理規模達47.8兆元，較2024年6月增加15.24兆元，換算推動時間僅2年2個月，即已超越原定4年增加14兆元的目標。觀察今年8月底各業別的AUM，投信投顧業23.27兆元，保險業12.28兆元，銀行財管9.14兆元，以及銀行高資產為3.11兆元。

至於亞資中心AUM成長的主要原因，金管會創新處官員說明，金管會透過法規調適、擴大業務範圍、推動高雄專區試辦業務，讓金融機構可提供高資產客戶更多元的投資與財富傳承業務，並帶動銀行高資產、財富管理業務同步成長。

進一步觀察各業別情形，官員表示，以統計來看，最大成長來源為投信投顧業，其資產管理規模較政策推動前增加11.42兆元，受惠資本市場持續成長、ETF商品日益多元化，帶動AUM持續擴大。以今年前8月來看，投信投顧業AUM增額約7.73兆元，前9月增額達8.18兆元，與資本市場高度相關，也反映商品創新對AUM成長的帶動效果。

不過，明年股市如果下跌，金融業整體AUM是否可能縮水，金管會證期局解釋，投信投顧業AUM包含公私募基金與全權委託投資業務，自然包括本金與資本利得的成長，股市行情佳也會帶動業者發行基金與ETF的意願。如果評價面下滑，在整體發行量不變下，確實可能讓AUM減少。

金管會也同步公布高雄資產管理專區9月底成果。2026年9月底高雄專區22家銀行高資產客戶數達1萬74人，首度破萬人，專區AUM達1兆1018億元。今年前9月來看，客戶數增加7805人，AUM增8286億元。

至於高雄專區4大類業務情形，截至9月底，銀行財富管理業務客戶數557人，投資餘額約68億元；授信融資業務累計動撥7224件，貸款餘額約1186億元。

家族辦公室顧問業務累計服務277家，受託管理資產約1218億元；跨境金融服務部分，銀行已協助境外高資產客戶開立海外分行帳戶4戶。