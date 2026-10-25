美國期中選舉倒數 群益證：三大布局卡位年底行情

美國期中選舉11月3日登場，選戰進入最後倒數，全球金融市場緊盯選後政策走向，美股能否迎來年底行情備受關注。群益證表示，選舉結果可能牽動市場情緒與政策預期，但真正決定後續行情的關鍵，在企業獲利與產業成長動能，不論是法人或小資族、定期定額族，建議以「科技成長、多元配置、債息收益」三大方向布局。

過往觀察，美股在期中選舉後往往有不錯表現。自1950年至2022年間，S&P 500指數於歷次期中選舉後一年的報酬均為正，平均漲幅約15.1%，期中選舉年的第4季平均報酬亦達6.6%。不過，相較於選舉帶來的短期市場情緒，企業獲利、AI資本支出及利率變化，更值得作為投資布局的觀察依據。

從兩黨長期政策重點觀察，科技競爭力、半導體供應鏈安全、能源基礎建設及國防產業，均具有跨黨派支持的基礎。其中，AI技術發展與半導體產業攸關美國科技領先地位，資料中心擴建及電力需求成長亦帶動相關基礎建設投資。相較於短期選舉變化，這些具備長期需求及政策支持的產業趨勢，更值得投資人持續關注。

群益證指出，偏高的美債殖利率雖可能壓抑科技股評價，但AI產業獲利成長仍是支撐美股的重要動能。隨市場更加重視企業獲利表現，美國科技股與台、日、韓等亞洲半導體供應鏈仍值得關注，惟台股短期漲多後須留意震盪，建議透過亞洲科技股票型基金，掌握AI及半導體產業的中長期成長機會。債券市場方面，通膨及利率走勢仍是影響債市的重要因素，目前債券收益水準相當具吸引力，建議以非投資等級債基金為配置，爭取較高的債息收益機會。

考量股市具備成長動能、債市則提供收益機會，多重資產基金可作為兼顧兩者的配置選擇。透過專業經理人依市場變化靈活調整股債比重，不僅有助於分散單一資產波動，也能同時參與股票成長與債券收益機會，提升投資組合的配置彈性。

展望年底，群益證表示，與其押注選舉結果，不如掌握選後投資趨勢。建議以「科技成長、多元配置、債息收益」三大方向布局，兼顧成長潛力與收益來源，為第4季及2027年市場機會做好準備。