百萬觀看到百萬防線 野村投信與李多慧跨界合作防詐

金融防詐不再只是金融業的事，如何讓投資知識走進大眾生活，成為金融業實踐社會責任的新課題。野村投信近期攜手韓籍人氣藝人李多慧，透過「多慧打工」一日金融實習企劃，以輕鬆有趣的職場體驗傳遞投資知識與防詐觀念，影片觀看數字於兩周內突破百萬，更創下《多慧打工》系列迄今最高觀看紀錄，也讓金融教育跨出傳統理財族群。延續這波社群熱度，野村投信將進一步推出「不下載、不入群、看認證、打客服」防詐懶人包，透過簡單易懂、方便分享的宣導素材，將金融防詐觀念傳遞給更多年輕世代。

隨著數位金融與社群平台普及，假投資APP、冒名投資群組及假冒金融機構等詐騙手法層出不窮，金融安全已成為全民課題。金管會今年7月發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，將「投入金融安全與防詐保護」列為重要行動面向，鼓勵金融業發揮專業優勢，投入防詐教育、風險提醒及金融消費者保護，並將社會回饋由單次活動延伸為長期、制度化的經營策略。

野村投信總經理黃宏治表示，金融業最重要的資產之一，就是社會大眾的信任。金融機構的責任不只是提供投資商品與服務，更應發揮專業能力，協助民眾建立正確的金融觀念與風險意識。他指出，過去金融教育多以已有理財需求的族群為主，但投資詐騙不分年齡，尤其社群媒體已成為年輕世代獲取資訊的重要管道。野村投信希望透過更貼近生活的溝通方式，讓防詐教育不只被看見，更能真正被理解與運用。

金融教育與社會公益一直是野村投信推動企業永續的重要環節。根據2025年永續報告書，野村投信全年舉辦32場投資理財、退休規劃及防制金融詐騙宣導活動，涵蓋一般投資人、公教人員及企業員工，累計參與達10,043人次。除金融教育外，亦持續投入地方創生、弱勢關懷、愛心捐血及社區公益等活動，並透過高齡金融消費者關懷、異常交易提醒及身分確認機制，將金融消費者保護落實於日常服務。

這次與李多慧跨界合作，則是野村投信將金融教育從專業場域帶入大眾娛樂的新嘗試。透過一日實習中的晨會、職場任務及金融知識學習，讓原本較少接觸投資理財的觀眾，也有機會認識金融業及投資風險。野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，百萬觀看是擴大金融教育觸及的起點，接下來將透過防詐懶人包延續宣導，把「不下載、不入群、看認證、打客服」四大口訣轉化為民眾容易記憶、分享及實際運用的防詐提醒。

黃宏治表示，金融教育不應止於單次活動，而應持續融入民眾生活。未來野村投信將結合既有理財教育資源與多元數位傳播管道，讓金融專業不只創造投資價值，也成為守護民眾資產安全、深化社會信任的力量。