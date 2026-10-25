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永豐金證券、永豐銀行 攜手成大推廣數位憑證皮夾應用

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐金證券與永豐銀行再度攜手南臺灣頂大國立成功大學新生支持辦公室，深化產學合作，今（2026）年結合數發部數位憑證應用，量身打造新生校園體驗任務，邀請3,350名新生參加闖關活動，獎勵最高800元，要讓成大學子獨享限定成年禮。

永豐金證券與永豐銀行去年即與成功大學合作新生活動，今年合作再升級。成功大學率國內大專院校之先，將數發部「數位憑證皮夾」APP應用導入於校園生活場景，新生透過數發部數位憑證皮夾APP領取成大數位校園卡，完成指定必備任務及選修挑戰，即可獲得最高800點活動積分。

開立永豐金證券大戶投帳戶也是選修挑戰之一。每一點積分等同1元，獎勵金直接匯入永豐銀行DAWHO數位帳戶，陪伴新鮮人從大學生活開始建立金融與理財觀念。學子可一次開立永豐銀行DAWHO數位帳戶與永豐金證券大戶投帳戶，並將永豐銀行DAWHO數位帳戶設為證券交割帳戶，輕鬆將800元積分轉化為人生第一筆投資資金，體驗交割帳戶也能同享數位帳戶權益最高1.5%的活儲優惠利率。

為協助年輕世代降低入門門檻，永豐金證券更貼心打造「投資路徑圖-新戶導航網站」，以白話文破解「選股、填委託單、何時扣款」三大投資基礎困擾，從「大型權值股、市值型ETF、高股息ETF、自己懂的產業」，協助新手買進第一張股票，還能學會查看帳務，策略選股、股票抽籤、智慧單等投資攻略，陪伴走完第一筆下單。

永豐金證券與永豐銀行攜手將銀證服務導入校園日常場景，並結合成功大學推動之校園數位化應用，透過數位憑證應用優化活動驗證流程，提升學生參與體驗與執行效率。這次合作不僅印證永豐實現普惠金融與深耕數位金融發展外，更將金融體驗與理財教育融入校園日常，陪伴青年學子建立正確理財觀念，展現永豐與成功大學共同實踐ESG永續治理的具體成果。

永豐金 永豐銀行 成大

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