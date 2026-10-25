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國泰證券複委託前九月交易量狂飆2.8兆 國泰證搶攻全球投資新商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券前九月複委託累計交易金額達新台幣2兆8,463億元，其中，9月單月交易金額2,727億元，展現國泰證券深耕海外投資業務的經營成果。(國泰券/提供)
國泰證券前九月複委託累計交易金額達新台幣2兆8,463億元，其中，9月單月交易金額2,727億元，展現國泰證券深耕海外投資業務的經營成果。(國泰券/提供)

近年人工智慧（AI）應用快速發展，美國科技大廠持續擴大資本支出，帶動全球半導體及科技產業投資熱潮，加上美國聯準會（Fed）貨幣政策動向牽動全球資金布局，推升國人對美股市場的關注。隨著股票、ETF及債券等多元商品投資需求增加，國人資產配置逐步延伸至全球市場，根據中華民國證券商業同業公會統計，國泰證券今（2026）年前九月複委託累計交易金額達新台幣2兆8,463億元，其中，9月單月交易金額2,727億元，累計及單月整體市場市占率均逾20%，展現國泰證券深耕海外投資業務的經營成果。

國泰證券複委託業務表現持續亮眼，除機構法人業務具備穩固基礎外，亦積極深耕零售投資市場，今年前九月零售複委託市場市占率達26%，9月單月市占率則達22.4%。觀察國泰證券客戶美股交易偏好，熱門標的如QQQ、VT、AAPL、NVDA、MSFT、COST、NKE、NFLX、TSLA，涵蓋大型科技股、生活娛樂股及全球市場型ETF，反映投資人除關注科技產業成長趨勢外，亦透過多元標的參與全球市場投資機會。

隨著全球資本市場交易制度持續演進，美股延長交易時段成為國際金融市場關注焦點，美國交易所陸續推進延長交易時間相關規劃，反映全球投資人對跨時區交易及即時掌握市場動態的需求日益增加。國泰證券因應市場發展趨勢，於「國泰證券App」推出美股盤前盤後交易服務，延伸投資人參與美股市場的交易時段，讓投資人能更彈性地因應美國科技大廠財報、重要經濟數據及國際市場變化，提升海外投資交易的便利性。

隨著國人資產配置走向多元化，國泰證券不僅在台股經紀業務服務推陳出新，更憑藉專業國際金融服務，致力於完善大眾海外投資生態圈，透過提供低進入門檻的美股、ETF及美債的交易平台服務，協助投資人單筆或定期投資的途徑進入美股市場，長期規律的投資而累積財富一桶金。

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