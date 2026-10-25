獨家：集保打頭陣上路企業TISA 員工一年有12萬投資TISA

據知情人士透露，集保公司打頭陣像金管會提出企業版T I S A，金管會已到拍板定案階段，據側面了解每位員工每個月將獲得公司挹注5千元，來投資T I S A，若再加上員工自提5千元，一個月有1萬元，1年有12萬元的額度，包括證交所、櫃買中心、期交所也將跟進該方案，在明年一月同步上路。

除了政院在星期四正式對外公布的T I S A 2.0版的租稅優惠方案之外，相較於租稅優惠最快要等到2028年5月報稅才能適用，反而企業T I S A會先推出，先由金管會旗下的F4先行上路。

金管會主委彭金隆在本週二的立法院總質詢已經有對外表示F4在明年1月會先上路，而根據本報掌握的最新訊息，F4將執行的方案，會比照集保公司的作法，以每位員工每月自提5千元，另外獲得公司挹注5千元，每月總共一萬元的額度來投資TISA。

集保公司率先提出企業T I S A執行方案，董事長林丙輝在接受本報訪問時指出，企業T I S A可以讓企業一起加入發揮強化國人退休準備的第三支柱功能，相關的執行預算集保已經編列，從明年一月起，集保員工的TISA帳戶就可以收到公司資助的這筆投資金。

林丙輝說明，在集保的方案裡，只要員工願意每個月自提5千元，公司就會再給5千元，等於一個月一萬元來投資T I S A。

由於涉及自提的部分，會否有員工不想提？林丙輝回應，這就好比勞退的自提機制，其實也是選擇性的由員工來決定是否參與，倘若員工不願意自提的話，那公司就不會對該員工提撥，但是林炳輝相信公司每個月給5千元來投資，對於員工自提5千元來響應，相信應該會很有號召力，應該沒有員工會拒絕，也能夠發揮很好的鼓勵員工長期投資的誘因。

T I S A的最低投資門檻每個月為1千元，金管會最新的統計數據顯示，TISA每月定期定額扣款約12.07億元，總開戶數約27.7萬戶，倘若以總開戶數每一戶都有投資作為前提來計算，那麼平均每月的扣款金額為4357元，可以說集保公司所提出的方案，在公司跟員工出資比例一比一之下，每個員工一個月有一萬元來投資T I S A，比起全國的T I S A平均扣款金額4357元還要再多出超過一倍。也因此有官員形容：「員工應該會很有感！」

集保公司目前有500位員工，倘若合計證交所、櫃買中心、期交所等所有F4成員，目前有大約20,000名的員工，都將成為企業T I S A的受惠者。在F4一月份同步上路之後，至於下一波會跟進的官股背景的機構，以財政部旗下的八大公股金控或是銀行可能性最高。

對此公股金融圈人士指出，由於金融業這幾年非常賺錢，公股金融業也不例外，企業T I S A其中一個重要的精神，就是把獲利回饋給員工，為員工加薪，自然是以有獲利的企業最有本錢執行，因此八大公股金控或銀行跟進的可能性很高，而且T I S A是投資基金，並非投資單一個別股票，風險也更能分散。

公股金融圈人士也指出，目前大部分的公股銀行都已經有員工持股信託了，但是台銀土銀跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，卻因為股票沒有上市沒有辦法採取員工持股信託，但是倘若是採取企業T I S A制度，就不會像員工持股信託一樣，有自家股票是否上市的問題必須克服。

有別於有些金控在類似的福利制度上，例如員工持股信託上面是採取根據主管位階的不同，給予不同等級的做法，獲得公司提撥的投資金額落差很大，而為了對基層員工公平起見， F4接下來會執行的企業T I S A，不分職級，公司給每位員工的額度都是5000元。

據了解，F4在明年一月同步上路企業T I S A之後，不只是F4會執行，包括F4旗下的轉投資子公司也會執行，例如集保轉投資的基富通，或者證交所轉投資的台灣指數公司或者是碳交所都會跟進。

金管會希望集保所提出的方案能夠發揮帶頭示範的效果，對此林丙輝也看好，未來如果有其他更多的企業陸續跟進，方案應該會更多樣化。

林丙輝在受訪時也特別的指出，集保所提出的這個方案會要求在企業TISA執行期間，基金不能贖回，但是可以轉換，例如下個月可以改其他的TISA轄下的基金，以鼓勵長期持有。比方說，投資人如果想要分散一些持有的標的，來投資更多的基金，到時候就可以轉換基金。

不只是集保公司，包括證交所、櫃買中心還有期交所等所有F4的成員，未來在執行企業T I S A的時候，相關的系統都會和基富通對接。林丙輝本身也兼任基富通董事長，但他也表示，未來企業T I S A的業務不會全部都由基富通來作，而是希望更多的銷售平台和銀行信託業務等等，也一起來共襄盛舉，可以去串聯更多的企業，一起來加入企業T I S A的執行，把餅作大，讓更多的企業員工都能夠享受到類似於投資加薪這樣的福利。