台幣將偏弱整理三個月 強勢美元格局至少延續至明年4月

據知情人士透露，集保公司打頭陣像金管會提出企業版T I S A，金管會已到拍板定案階段，據側面了解每位員工每個月將獲得公司挹注5千元，來投資T I S A，若再加上員工自提5千元，一個月有1萬元，1年有12萬元的額度，包括證交所、櫃買中心、期交所也將跟進該方案，在明年一月同步上路。

2026-10-25 00:37