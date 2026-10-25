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台幣將偏弱整理三個月 強勢美元格局至少延續至明年4月
中東緊張局勢帶動原油價格暴漲，加上歐洲情勢動盪避險資金湧入美元及日圓等主要避險貨幣，國內經濟學家指出，強勢美元格局至少延續至明年4月。新台幣受制於外資調節台股及科技業出口商「賺美元不結匯」影響，預估未來三個月維持31.5至32.5元區間偏弱整理。
國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，原油價格長達數月處於相對高檔，不僅讓美聯準會年底升息機率提高，且明年第1季仍有進一步緊縮可能；相較之下，歐洲受制於精品、汽車業等困局，經濟成長率低迷，加上財政赤字隱憂，歐元相對疲弱，強化美元作為全球資金避風港優勢。
富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，美元強勢格局恐延續至明年4月，主因歐洲政治經濟局勢動盪，加上明年春季法國大選等不確定性，壓抑非美貨幣反彈動能。市場轉折點需觀察美國11月期中選舉與貨幣政策明朗化，若市場確認美國政策利率見頂不再升息，美元走勢才有機會轉向。
合庫金控首席經濟學家徐千婷點出，美元走強主要來自利差與避險需求，美國9月升息後，年底前可能再升，加上美歐部分國家債市情勢，促使資金流向美元資產避險。
美元強勢壓抑，主要亞幣走勢分歧，新台幣年底前恐偏弱整理。羅瑋分析，近期全球科技股與費半指數修正，引發市場對AI資本支出雜音，外資在台股高檔積極調節並匯出以防貶值遭遇匯損。
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