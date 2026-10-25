聽新聞
0:00 / 0:00

台幣將偏弱整理三個月 強勢美元格局至少延續至明年4月

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

中東緊張局勢帶動原油價格暴漲，加上歐洲情勢動盪避險資金湧入美元日圓等主要避險貨幣，國內經濟學家指出，強勢美元格局至少延續至明年4月。新台幣受制於外資調節台股及科技業出口商「賺美元不結匯」影響，預估未來三個月維持31.5至32.5元區間偏弱整理。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，原油價格長達數月處於相對高檔，不僅讓美聯準會年底升息機率提高，且明年第1季仍有進一步緊縮可能；相較之下，歐洲受制於精品、汽車業等困局，經濟成長率低迷，加上財政赤字隱憂，歐元相對疲弱，強化美元作為全球資金避風港優勢。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，美元強勢格局恐延續至明年4月，主因歐洲政治經濟局勢動盪，加上明年春季法國大選等不確定性，壓抑非美貨幣反彈動能。市場轉折點需觀察美國11月期中選舉與貨幣政策明朗化，若市場確認美國政策利率見頂不再升息，美元走勢才有機會轉向。

合庫金控首席經濟學家徐千婷點出，美元走強主要來自利差與避險需求，美國9月升息後，年底前可能再升，加上美歐部分國家債市情勢，促使資金流向美元資產避險。

美元強勢壓抑，主要亞幣走勢分歧，新台幣年底前恐偏弱整理。羅瑋分析，近期全球科技股與費半指數修正，引發市場對AI資本支出雜音，外資在台股高檔積極調節並匯出以防貶值遭遇匯損。

台幣 避險 日圓 美元

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股下跌Fed開會在即 學者看連假過後新台幣短線貶勢居多

新台幣重貶破32.5元！央行罕見喊話 市場卻盯升息

台股季線保衛戰登場 六利多拚測底後逆轉勝

美債殖利率跌破5% 避險買盤推升債市、通膨壓力仍存

相關新聞

證券F4推企業TISA 明年1月上路

金管會大力推動台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ），主委彭金隆日前在立法院總質詢時表示，證券周邊單位（Ｆ４）明年一月會先上路。知情人士透露，Ｆ４執行方案將比照集保公司作法，以每位員工每月自提五千元，另外獲得公司挹注五千元，每月總共一萬元額度，合計全年有十二萬元額度投資ＴＩＳＡ。

集保公司提出企業TISA執行方案 董座林丙輝：盼把餅做大

集保公司率先提出企業ＴＩＳＡ執行方案，集保董事長林丙輝指出，集保已經編列相關執行預算，明年一月起，集保員工ＴＩＳＡ帳戶就可以收到公司這筆投資金。

台幣將偏弱整理三個月 強勢美元格局至少延續至明年4月

中東緊張局勢帶動原油價格暴漲，加上歐洲情勢動盪避險資金湧入美元及日圓等主要避險貨幣，國內經濟學家指出，強勢美元格局至少延續至明年4月。新台幣受制於外資調節台股及科技業出口商「賺美元不結匯」影響，預估未來三個月維持31.5至32.5元區間偏弱整理。

獨家：集保打頭陣上路企業TISA 員工一年有12萬投資TISA

據知情人士透露，集保公司打頭陣像金管會提出企業版T I S A，金管會已到拍板定案階段，據側面了解每位員工每個月將獲得公司挹注5千元，來投資T I S A，若再加上員工自提5千元，一個月有1萬元，1年有12萬元的額度，包括證交所、櫃買中心、期交所也將跟進該方案，在明年一月同步上路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。