集保公司提出企業TISA執行方案 董座林丙輝：盼把餅做大

集保公司率先提出企業ＴＩＳＡ執行方案，集保董事長林丙輝指出，集保已經編列相關執行預算，明年一月起，集保員工ＴＩＳＡ帳戶就可以收到公司這筆投資金。

林丙輝說明，在集保的方案裡，只要員工願意每個月自提五千元，公司就會再給五千元，等於一個月有一萬元額度來投資ＴＩＳＡ。

由於涉及自提，每個員工都願意參與自提嗎？林丙輝回應，這就好比勞退的自提機制，其實是由員工自行選擇是否參與，倘若員工不願意自提，公司就不會對該員工進行提撥。

但他相信公司每個月給五千元投資、員工自提五千元來響應，應該沒有員工會拒絕，也能給予員工長期投資誘因。

金管會希望集保方案能夠發揮帶頭示範效果，對此，林丙輝也看好，未來如果有其他更多企業陸續跟進，方案應該會更多樣化。

林丙輝也特別指出，集保提出的方案，要求企業ＴＩＳＡ執行期間，基金不能贖回，但是可以轉換，例如下個月可以改為ＴＩＳＡ轄下的其他基金，以鼓勵長期持有。比方說，投資人如果想要分散持有標的，來投資更多基金，到時候可以轉換基金。

不只是集保公司，包括證交所、櫃買中心還有期交所等所有Ｆ４成員，未來在執行企業ＴＩＳＡ時，相關系統都會和基富通對接。

林丙輝本身也兼任基富通董事長，他表示，企業ＴＩＳＡ業務未來不會全部都由基富通來做，而是希望有更多銷售平台和銀行信託業務等，一起來共襄盛舉，把餅做大，讓更多企業員工都能夠享受到類似於投資加薪這樣的福利。