證券F4推企業TISA 明年1月上路

金管會大力推動台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ），主委彭金隆日前在立法院總質詢時表示，證券周邊單位（Ｆ４）明年一月會先上路。知情人士透露，Ｆ４執行方案將比照集保公司作法，以每位員工每月自提五千元，另外獲得公司挹注五千元，每月總共一萬元額度，合計全年有十二萬元額度投資ＴＩＳＡ。

相較於租稅優惠最快要等到二○二八年五月報稅才能適用，企業ＴＩＳＡ反而會先推出。由金管會旗下的Ｆ４先行上路，意即除了集保公司，包括證交所、櫃買中心、期交所也將跟進該方案。

ＴＩＳＡ最低投資門檻每個月為一千元，金管會最新統計數據顯示，ＴＩＳＡ每月定期定額扣款約十二點○七億元，總開戶數約廿七點七萬戶，倘若以總開戶數每一戶都有投資作為前提來計算，平均每月扣款金額約為四三五七元。

以集保公司提出的方案來看，在公司、員工出資比例一比一之下，每個員工每個月等於有一萬元來投資ＴＩＳＡ，比起全國的ＴＩＳＡ平均扣款金額四三五七元，還要再多出超過一倍。官員表示：「員工應該會很有感。」

集保公司目前有五百位員工，合計證交所、櫃買中心、期交所等所有Ｆ４成員，目前有大約兩萬員工，都將成為企業ＴＩＳＡ的受惠者。

Ｆ４執行方案明年一月上路之後，下一波跟進的官股機構，以財政部旗下八大公股金控或是銀行的可能性最高。

公股金融圈人士指出，金融業這幾年非常賺錢，公股金融業也不例外，企業ＴＩＳＡ其中一個重要精神，就是把獲利回饋給員工，為員工加薪，自然是以有獲利的企業最有本錢執行，因此，八大公股金控或銀行跟進的可能性很高。且ＴＩＳＡ是投資基金，並非投資單一個別股票，風險也更能分散。

公股金融圈人士表示，大部分公股銀行目前都已有員工持股信託，但台銀、土銀跟中國輸出入銀行這三家國營銀行，因為股票沒有上市，銀行無法採取員工持股信託。倘若採取企業ＴＩＳＡ制度，就不會像員工持股信託一樣，有自家股票是否上市的問題必須克服。

有些金控在類似福利制度上，會依照主管、員工位階不同，給予不同等級的福利，但為了公平起見，Ｆ４的企業ＴＩＳＡ執行方案，不分職級，公司給每位員工的額度都是五千元。

據了解，Ｆ４企業ＴＩＳＡ明年一月上路後，不只是Ｆ４會執行，包括Ｆ４旗下的轉投資子公司也會執行，例如集保轉投資的基富通、證交所轉投資的台灣指數公司、碳交所等，都會跟進。