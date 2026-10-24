美股下跌Fed開會在即 學者看連假過後新台幣短線貶勢居多

台灣連假期間美股再遇AI科技股拋售潮，以及美國聯準會開會在即，不僅影響台北股市表現，更牽動新台幣走勢。學者指出，受到外資提款、企業赴美投資與台美利差等3大因素影響，短線觀察新台幣仍以貶勢居多，且若美國聯準會10月再釋鷹派訊號，亦將牽動後續走勢。

受科技巨頭財報引發資本支出擔憂，加上中東局勢再度升溫，美股23日普遍收黑，道瓊工業指數下跌1.23%，標準普爾500指數下跌0.52%，那斯達克指數下跌0.21%，與台股連動高的費城半導體指數22日重挫6.72%，23日略為回神小幅反彈0.44%。

亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系教授邱達生分析，受颱風薔琵影響，台股23日休市1天，然而美股與台股連動密切，連假過後股市恐怕難言樂觀；匯市方面，由於股匯連動、通常呈一致走向，亦可能使新台幣匯率面臨貶值壓力。

邱達生指出，近期新台幣走貶主要由3大因素驅動，首先是市場對AI支出疑慮未消，外資對AI概念股抱持疑慮，選擇在高檔時提款獲利了結。

邱達生說明，第2是企業積極赴美設廠，帶動美元需求增加，也可能使新台幣進一步走貶；第3個原因在於利差，美國聯準會9月升息，但台灣央行按兵不動，牽引市場預期美元持續維持強勢，民眾更有可能選擇「捨台幣就（將就）美元」。

面對美國聯準會將於28日公布最新利率決策會議，市場普遍預期本次將先按兵不動，待12月再度升息1碼，邱達生認為，即便聯準會10月利率決策未有新動作，但只要釋出任何偏鷹訊號，市場資金仍有可能預先轉向美元，令新台幣相對走貶。

邱達生表示，未來短線新台幣仍以貶勢居多，不過還是有些支撐力道，包括台灣經濟基本面依然強勁，外銷訂單表現亮眼，展望今年第4季、乃至明年第1季出口動能無虞；另若就業市場表現維持穩定，也可能提供台灣央行12月考慮升息的底氣，有助於新台幣逐步止穩。