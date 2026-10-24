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特休放滿還能領2.8萬 公股銀大手筆祭休假獎金福利

中央社／ 台北24日電

為落實工作與生活平衡，多家公股行庫推出「休假獎金」制度，其中，台銀、土銀、第一銀、彰銀均設計「休越多領越多」機制，鼓勵員工適度休閒與家庭參與。據統計，去年包括土銀、第一銀均發出超過新台幣6100萬元補助金。

銀行業工作節奏緊湊、壓力沉重，不少公股行庫透過鼓勵員工休假，或提供定額旅遊補助等方式，讓員工兼顧家庭與工作平衡，進一步達到留才之效。

其中，屬於國營銀行的台銀與土銀均設有「休越多補助領越多」的補助制度，明確規定休假10天每天可領1600元補助，超過10天部分則以每天600元計算，因此若休滿30天特休，可拿到2萬8000元。

土銀說明，去年共有5057名員工獲得休假補助，整體補助金額高達6735萬元。

第一銀自108年起開辦「休假旅遊補助方案」，鼓勵員工利用休假安排適當旅遊休閒活動，去年只要休假滿7天就補助6000元，滿10天補助9000元，滿14天則加碼補助至1萬1000元。據統計，去年共有7873人符合補助資格，占全行人數約84%，整體補助金額逾6100萬元。

彰銀表示，為協助有育兒或家庭照顧需求的員工適當調配工作時間，提供休假補助，特別休假休滿7天以上、未滿10天者補助2500元；休滿10天以上者補助5000元。去年符合補助標準人數為4606人，補助合計逾2000萬元。

兆豐銀說明，雖未設有「休假獎金」制度，惟每年提供旅遊補助並辦理家庭日等活動，鼓勵員工適度休閒與家庭參與，以促進工作與生活平衡，維護員工身心健康，並提升組織向心力。

華南銀表示，為響應金管會倡議「金融大回饋」理念，今年推出員工國內旅遊補助方案，提供每名員工1萬5000元旅遊補助，鼓勵員工安排國內旅遊，透過休閒放鬆身心、增進家庭互動，促進工作與生活平衡，同時以實際行動支持國內觀光發展，展現金融業回饋社會、共享經營成果的具體作為。

特休 獎金 彰銀

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