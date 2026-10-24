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台新私人銀行亞灣旗艦店開幕 攜手瑞聯銀行打造國際私人銀行服務

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台新銀行私銀暨高端理財事業總處執行長林尚愷（左）與瑞聯銀行亞洲區行政總裁Michael Blake（右），共同簽署策略合作備忘錄（MOU），攜手深化國際財富管理合作，打造國際級私人銀行服務。圖/台新銀行提供
台新銀行私銀暨高端理財事業總處執行長林尚愷（左）與瑞聯銀行亞洲區行政總裁Michael Blake（右），共同簽署策略合作備忘錄（MOU），攜手深化國際財富管理合作，打造國際級私人銀行服務。圖/台新銀行提供

台新銀行積極響應政府推動亞洲資產管理中心政策，23日正式成立「台新私人銀行亞灣旗艦店」，展現布局南台灣、連結亞洲財富管理市場的決心。

此次開幕典禮由台新銀行私銀暨高端理財事業總處執行長林尚愷主持，並與瑞聯銀行（Union Bancaire Privée, UBP）簽署策略聯盟合作備忘錄，借助瑞聯銀行作為瑞士規模最大的家族所有私人銀行之一在高資產財富管理服務及國際投資的專業優勢，進一步強化台新私人銀行的國際視野與服務量能。

林尚愷表示，隨著台新新光金控合併逐步展現集團規模效益，客戶基礎擴大至逾1,100萬戶。為因應快速成長的高端財富管理需求，台新銀行今年正式成立「私銀暨高端理財事業總處」，匯聚金融資歷逾20年且具備CFP、AFP等專業認證的財富規劃顧問團隊，結合具豐富實務經驗的律師、會計師等專業人士，全面強化高資產客群財富規劃服務。

面對全球稅務變局與企業世代交替浪潮，台新私銀家族辦公室以家族投資管理、財富傳承、稅務服務、家族治理與生活管家為五大核心領域，提供高資產客戶全方位的家辦式顧問服務。

看好台新新光合併後的龐大資源優勢及深耕在地客戶的深厚經驗，瑞聯銀行亞洲區行政總裁Michael Blake表示，雙方合作建基於共同企業願景、以客為本及高度互補的優勢之上，台新銀行精準掌握台灣市場高資產客戶需求，瑞聯銀行則具備全球投資視野與國際財富管理經驗；未來瑞聯銀行將分享全球市場洞察、資產配置與投資專業，並透過人才培育與專業交流，協助台新私人銀行團隊拓展國際視野、深化專業能力，共同推動台灣私人銀行服務持續升級。

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