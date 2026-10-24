聽新聞
0:00 / 0:00

酷澎中信帳戶支付 上線

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎全新推出中國信託帳戶支付服務，10月24日南港中信園區萬聖節活動提供現場綁定好禮。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎全新推出中國信託帳戶支付服務，10月24日南港中信園區萬聖節活動提供現場綁定好禮。Coupang酷澎／提供

美商Coupang酷澎提供顧客更多元、便利的線上購物付款選擇，宣布即日起全新推出「中國信託帳戶支付」服務，首次使用中國信託帳戶支付購買「火箭速配」商品，單筆滿500元即可享限量名額現折50元。雙方期待透過此次合作進一步拓展帳戶支付應用場景，讓消費者在日常網購中享有更多元的付款選擇。

Coupang酷澎歡慶「中國信託帳戶支付」全新登場，10月24日至12月31日結帳首次使用中國信託帳戶支付，每晚8點後單筆消費滿500元結帳即享現折50元，每日限量200名，每個Coupang酷澎帳號活動期間限領一次優惠。

同時，10月24日至26日於南港中國信託金融園區登場的萬聖節主題活動「Halloween Adventure勇者傳說：搗蛋萬聖城」，於Coupang酷澎主題攤位現場下載或出示Coupang酷澎App畫面，即可免費兌換罐裝飲品一份與Hasbro孩之寶、Mideer、Jolly（璟豐代理）等三大玩具及嬰幼兒用品品牌最高100元優惠券。

現場操作完成中國信託信用卡或中信全球付帳戶支付綁定，還可參加轉蛋活動，有機會獲得最高500元Coupang酷澎「火箭速配」優惠券，讓親子家庭玩得開心，也能享受購物優惠。本活動轉蛋券無消費門檻，適用於「火箭速配」商品，須於11月9日前使用信用卡或中信帳戶付款，不適用貨到付款、超商取貨、其他支付方式。

Coupang酷澎也將人氣戰鬥陀螺帶進南港中信萬聖城，10月24日至26日期間，邀請知名玩家「陀螺破壞者J」與大小玩家展開戰鬥陀螺PK互動；參與萬聖節活動的造型裝扮、派對零食，當然就上Coupang酷澎準備。

中信 酷澎 帳戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元大信用卡旅遊回饋升級 Apple Pay、旅展、Klook 優惠登場

iPASS MONEY攜手SHOPBACK 購物享現金回饋、擴大生活繳費

LINE Pay優惠一路到年底！萬家福週一享8%、旅遊票券週末最高18%回饋

Coupang酷澎國慶連假前進嘉義諸羅搖滾　行動應援南台灣音樂盛事！專屬攤位冰飲大放送、新客再送99元優惠券

相關新聞

壽險今年發債衝1,700億 六業者境內外發行規模突破1,370億

壽險業今年持續掀起強勁發債潮，截至10月下旬，六大壽險業者在國內累計發債規模達993.7億元，加計三大壽險透過海外新加坡全資子公司（SPV）發行的11.83億美元，約新台幣378億元，境內外布局的發債總規模已達1,371.7億元，另有董事會通過尚未發、上限規模380億元的次債蓄勢待發。

壽險發債成本水漲船高 利息支出增、拉抬資本代價大

壽險業今年接力發債，這波發債潮的核心動力來自於迎戰TIS、需厚實資本的監理考驗，然而，在全球仍處於相對高利率的環境下，發債成本水漲船高，若與2023年發債利率相比，如今發債100億元，每年需增加約2億元以上的利息支出，也使壽險業在厚植資本實力的同時，面臨利息支出墊高與資產負債匹配的課題。

颱風汽車泡水理賠眉角多 須確認相關保單是否加保颱風、洪水附加條款

薔琵颱風來襲，強風豪雨造成住宅淹水、家具泡水，甚至愛車慘遭滅頂，災後損失如何向保險公司申請理賠？

旅遊不便險 風災賠償有條件

秋颱薔琵來襲，打亂不少人出國行程，民眾原訂出國行程若因此泡湯，或人在海外被迫延長停留，增加住宿及交通費用，究竟旅遊不便險怎麼賠？

酷澎中信帳戶支付 上線

美商Coupang酷澎提供顧客更多元、便利的線上購物付款選擇，宣布即日起全新推出「中國信託帳戶支付」服務，首次使用中國信託帳戶支付購買「火箭速配」商品，單筆滿500元即可享限量名額現折50元。雙方期待透過此次合作進一步拓展帳戶支付應用場景，讓消費者在日常網購中享有更多元的付款選擇。

刷卡買比特幣…聲聲喚 VASP業者看好商機再度爭取開放

在台灣，信用卡能買基金、繳保費，卻買不了穩定幣、比特幣等加密貨幣，就連虛擬資產交易所推出的周邊商品，如品牌衣帽、保溫杯，也刷不了。隨著《虛擬資產服務法》明年上路，銀行將加入市場戰局，國內VASP業者近期再度向金管會爭取開放刷卡入金。這回他們能成功嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。