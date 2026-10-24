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酷澎中信帳戶支付 上線
美商Coupang酷澎提供顧客更多元、便利的線上購物付款選擇，宣布即日起全新推出「中國信託帳戶支付」服務，首次使用中國信託帳戶支付購買「火箭速配」商品，單筆滿500元即可享限量名額現折50元。雙方期待透過此次合作進一步拓展帳戶支付應用場景，讓消費者在日常網購中享有更多元的付款選擇。
Coupang酷澎歡慶「中國信託帳戶支付」全新登場，10月24日至12月31日結帳首次使用中國信託帳戶支付，每晚8點後單筆消費滿500元結帳即享現折50元，每日限量200名，每個Coupang酷澎帳號活動期間限領一次優惠。
同時，10月24日至26日於南港中國信託金融園區登場的萬聖節主題活動「Halloween Adventure勇者傳說：搗蛋萬聖城」，於Coupang酷澎主題攤位現場下載或出示Coupang酷澎App畫面，即可免費兌換罐裝飲品一份與Hasbro孩之寶、Mideer、Jolly（璟豐代理）等三大玩具及嬰幼兒用品品牌最高100元優惠券。
現場操作完成中國信託信用卡或中信全球付帳戶支付綁定，還可參加轉蛋活動，有機會獲得最高500元Coupang酷澎「火箭速配」優惠券，讓親子家庭玩得開心，也能享受購物優惠。本活動轉蛋券無消費門檻，適用於「火箭速配」商品，須於11月9日前使用信用卡或中信帳戶付款，不適用貨到付款、超商取貨、其他支付方式。
Coupang酷澎也將人氣戰鬥陀螺帶進南港中信萬聖城，10月24日至26日期間，邀請知名玩家「陀螺破壞者J」與大小玩家展開戰鬥陀螺PK互動；參與萬聖節活動的造型裝扮、派對零食，當然就上Coupang酷澎準備。
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