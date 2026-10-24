旅遊不便險 風災賠償有條件

秋颱薔琵來襲，打亂不少人出國行程，民眾原訂出國行程若因此泡湯，或人在海外被迫延長停留，增加住宿及交通費用，究竟旅遊不便險怎麼賠？

對此，產險公會指出，個人海外旅行不便保險主要涵蓋六項保障，包括旅程取消、旅程更改、班機延誤、行李延誤、行李損失及旅行文件損失。其中，旅程取消及旅程更改通常採實支實付方式理賠，其餘項目則依商品設計，分為實支實付或定額給付，民眾投保前應確認保單條款及理賠上限。

首先，若民眾尚未出國，就因颱風取消行程，並非所有損失都能獲得理賠，業者表示，旅程取消保障的颱風事故條件，包括旅程開始前特定期間內，保戶在台灣居住處所的建築物及屋內動產因颱風受損，且損失金額超過新台幣25萬元，導致必須取消全部旅程，保險公司才會依約理賠無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券費用。

若只是擔心颱風而自行取消行程，通常不在這項保障範圍內。

其次，班機延誤是否理賠，也有時間及投保條件限制。一般而言，須符合保單約定的延誤時數，例如部分商品以延誤4小時以上為理賠門檻；但若投保時中央氣象署已發布海上颱風警報，部分保單可能將相關事故列為除外責任，不能直接認定航班延誤就一定能獲賠。

至於旅客已經出國，因目的地遭遇颱風而必須更改行程、提早返台，或增加交通及住宿支出，則可檢視是否符合「旅程更改保險」的保障條件。不過，國內住宿及交通費用、事故發生時間，以及原有行程與新增支出的證明，均可能影響理賠結果。

近期旅遊不便險也曾因颱風造成旅客滯留海外，引發額外住宿費用認定爭議。產險公會今年7月表示，針對旅程結束後因颱風滯留海外的情況，將朝有利保戶方向從寬認定。