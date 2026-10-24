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颱風汽車泡水理賠眉角多 須確認相關保單是否加保颱風、洪水附加條款

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
琵颱風帶來強陣風，鐵皮掉落意外砸中停放路邊汽車。記者王長鼎／翻攝
琵颱風帶來強陣風，鐵皮掉落意外砸中停放路邊汽車。記者王長鼎／翻攝

薔琵颱風來襲，強風豪雨造成住宅淹水、家具泡水，甚至愛車慘遭滅頂，災後損失如何向保險公司申請理賠

產險業者提醒，民眾首先要檢視住宅及汽車保單，確認是否涵蓋颱風與洪水相關保障，避免災害發生後才發現保險保障不足。災後申請理賠時，應保留受損照片、維修估價及相關單據，並在安全許可下配合保險公司查勘。面對颱風與洪水風險，事前確認保障內容、災後即時通報，才能降低財物損失帶來的衝擊。

颱風災後申請理賠五步驟
颱風災後申請理賠五步驟

業者指出，住宅火災及地震基本保險已納入「住宅颱風及洪水災害補償保險」，但保障範圍及補償金額仍須依保單條款辦理，並非所有因颱風造成的財物損失都能獲得全額理賠。民眾若希望提高保障，可依自身需求加保住宅颱風及洪水保險，降低房屋及室內財物遭洪水侵襲的經濟風險。

至於住宅淹水、家具及家電泡水，保戶應先確認住宅保單的承保範圍、理賠條件及相關限額。若房屋因洪水受損，應儘速通知承保保險公司，並在確保安全的前提下，拍攝淹水高度、受損家具及建物情形，保存維修估價單、購買憑證等資料，供保險公司查勘及審核。

汽車泡水則是另一項容易被忽略的保障缺口。產險業提醒，住宅颱風及洪水保險並不保障汽車損失，民眾須確認汽車保險是否加保颱風、洪水相關附加條款。若僅投保強制汽車責任保險，並不能因此獲得自身車輛泡水損失的保障；即使投保車體損失保險，也應確認實際承保範圍，不能直接認定所有泡水損失均可理賠。

產險業者提醒，颱風期間應將車輛移往地勢較高、安全的停車處，避免停放於低窪地區或地下停車場。若車輛已經泡水，切勿貿然發動引擎，以免擴大損害，應先拍照存證並聯絡保險公司，依指示安排後續處理。

產險公會已轉知各保險公司，主動了解保戶受災情形，並依保險契約儘速辦理理賠。民眾可利用保險事業發展中心建置的「保單存摺系統」查詢投保紀錄，確認住宅及汽車是否具備相關保障。

理賠 泡水 颱風

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