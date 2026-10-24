壽險發債成本水漲船高 利息支出增、拉抬資本代價大

壽險業今年接力發債，這波發債潮的核心動力來自於迎戰TIS、需厚實資本的監理考驗，然而，在全球仍處於相對高利率的環境下，發債成本水漲船高，若與2023年發債利率相比，如今發債100億元，每年需增加約2億元以上的利息支出，也使壽險業在厚植資本實力的同時，面臨利息支出墊高與資產負債匹配的課題。

壽險業積極發行10年期以上次順位普通公司債，關鍵在於這類債券在法規上能計入第二類資本，根據《保險業資本適足性管理辦法》規定，發行無到期日累積次順位債、10年期以上之累積次順位債，以及5年至10年內的可轉換公司債，都算在第二類資本的範疇，而第二類資本可以計入自有資本限額，可謂短期內拉抬資本適足率快速有效的工具。

相較於向股東辦理現金增資，發債不僅執行速度快、籌資管道多元，更不會稀釋既有股權結構；若再搭配境外全資子公司（SPV）發行美元債，更能進一步吸納國際機構法人的長期資金，優化資本結構並分散籌資來源。

不過，隨著全球利率維持相對高檔，發債代價也較以往攀升。