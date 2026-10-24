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壽險今年發債衝1,700億 六業者境內外發行規模突破1,370億

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
壽險業今年持續掀起強勁發債潮。聯合報系資料照
壽險業今年持續掀起強勁發債潮。聯合報系資料照

壽險業今年持續掀起強勁發債潮，截至10月下旬，六大壽險業者在國內累計發債規模達993.7億元，加計三大壽險透過海外新加坡全資子公司（SPV）發行的11.83億美元，約新台幣378億元，境內外布局的發債總規模已達1,371.7億元，另有董事會通過尚未發、上限規模380億元的次債蓄勢待發。

各大壽險業者今年以來發債動作頻頻，主要為了因應新一代清償能力制度並強化資本適足率。在境內方面，主要發行10年期與15年期的次順位普通公司債，票面利率多落在3.7%至3.88%區間。進一步觀察個別業者發債情形，凱基人壽今年籌資動作最為積極，分別於年初、5月及8月接連發行三期次順位債，分別為100億、100億和104.7億元，累計發行總額達304.7億元，位居今年壽險業發債規模之冠。

六大壽險公司今年發行國內次債情形
六大壽險公司今年發行國內次債情形

其次是富邦人壽於今年4月與10月分別發行兩期為200億和86.7億元，累計發債規模達286.7億元；南山人壽今年同樣三度進場發債，4月、8月和10月陸續完成三期境內發行，分別為91億、31億和59.6億元，合計規模達181.6億元；國泰人壽則於8月完成一期160億元發債；台灣人壽從年初完成60.7億元次順位債發行，合計六大壽險公司今年發債規模已達993.7億元。

面對國內債市胃納量有限，壽險業者同步透過境外全資子公司（SPV）發行外幣次順位資本債券。國泰人壽4月打頭陣，率先於新加坡發行5億美元、票面利率5.5%的美元次順位債，獲得近3倍超額認購；富邦人壽於7月完成3.5億、票面利率5.87%美元次順位債發行，吸引逾5.4倍超額認購；南山人壽則於9月下旬完成3.33億美元發債，為接軌新制後首檔海外次順位資本債券，超額認購逾四倍，三家業者合計自海外市場吸金11.83億美元。

此外，台灣人壽與新光人壽今年6、7月董事會也已相繼通過上限各為200億元與180億元的發債額度，保留未來一年內於境內外分次發行的籌資彈性，預期將再進一步擴大壽險業整體發債規模。

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