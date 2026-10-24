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擔憂助長借錢投資風氣…金管會三理由 暫不放行刷卡買幣

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導

「虛擬資產服務提供商」（VASP）企盼政策開放刷卡買幣，金管會近期給的答案是，現階段決定暫不開放，不過，官員仍強調，雖然現階段不宜，但金管會態度是開放的，未來若市場有需要可以適時再作檢討。

同樣是金融商品投資，為何定期定額買基金、繳保費可以刷卡，虛擬貨幣就不行？金管會有三大理由。

第一，今天不只是處理虛擬貨幣問題，如果刷卡買幣放行了，那麼股票等其他金融商品是不是也要放？近來在台股四貸同堂氛圍下，如果開放刷卡買股票、ETF，恐助漲借錢投資風氣，時機不宜。

第二，雙卡風暴後，政策定位信用卡為消費支付工具，而不是借貸工具。不能刷卡買金融商品的監理政策目前並未改變；金管會先前曾詢問過銀行公會意見，銀行也認為現階段暫不宜開放刷卡買幣。

第三，定期定額買基金，當初是基於鼓勵長期投資政策，金管會函覆銀行詢問時同意放行，但條件是不能動用循環信用。

至於目前有不少國人可以成功刷卡買到境外加密貨幣，金管會也請銀行公會研議如何強化控管，知情官員表示，有銀行會擋掉境外交易所刷卡買幣，但的確很難百分之百擋掉，因此請公會思考有無更嚴密控管方式，盡量把漏洞補起來。

金管會 刷卡 虛擬貨幣

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