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虛擬資產入金帳號 恢復約定轉帳戶掀攻防戰

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導

詐騙嚴重情況下，面對「重症」，銀行先短暫採取去風險化作法，關掉部分轉帳業務，或許可以理解，但不能成為常態，畢竟金融機構的強項就是「管理風險」。以一度關掉的自然人憑證開立數位存款帳戶為例，因用自然人憑證開戶變成警示帳戶的案件增加，有銀行先暫時關掉這項業務，設法想出配套措施防堵後，就應該重新開啟。

知情官員表示，相信兩公會都有達成共識，不要一碰到約轉到虛擬資產的入金帳號，就直接拒絕，當然在執行過程之中難免還是會有一些磨合，相信會慢慢改善。

一位當初封鎖約轉到虛擬資產入金帳號的銀行高層就坦言，現在已經恢復做約轉了，「但還是會做點小手腳」，只要辨識到是不同名的約轉，還是會關。

一般帳戶做約轉，不一定要同名，但基於風險控管考量，對約轉到虛擬資產入金帳號，會要求必須同名帳戶才能約轉。這位銀行高層說，沒辦法，警示帳戶還是有一、兩成來自虛擬資產入金帳號。

他也表示，雖然不再一律封鎖約轉到虛擬資產入金帳號，但每家銀行基於風險考量，多少還是會有些「小動作」。

不過，也有銀行採取友善作法，一位民營銀行主管就說，歡迎VASP用戶，如果用戶手上的銀行帳戶要約轉到虛擬資產入金帳號都被卡住，可以到該行開立數位存款帳戶，再做綁定、約轉到虛擬資產入金帳號。

銀行業者表示，隨著虛擬資產服務法及相關子法上路，VASP已經是金融相關事業了，不再妾身未明，銀行也會慢慢了解這個行業，虛擬資產入金帳戶運作會愈來愈順暢；當然，VASP也要強化風險管理，避免入金帳號成為警示帳戶，取得跟銀行間的信任。

自然人憑證 詐騙 帳戶

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