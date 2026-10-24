聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬資產服務提供商喊話銀行 別封鎖入金帳號

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導

虛擬資產服務法相關子法預計明年第1季上路，銀行將兼營虛擬資產業務，虛擬資產服務提供商（VASP）面對競爭壓力，近期除向金管會爭取開放刷卡買幣外，也盼銀行不要封鎖約定轉帳到虛擬資產的入金帳號。

VASP表示，用戶在虛擬資產交易平台開戶後，平台法幣信託的銀行，會給用戶一個入金的虛擬帳號，用戶要綁定一個實體銀行帳戶，再從帳戶把錢轉到虛擬帳號，做交易付款。

如果只綁定，可轉帳的金額不多，必須設定約轉，才可以有較高的轉帳額度。

這一、兩年來，因打詐政策，主管機關緊盯銀行警示帳戶，為了避免警示帳戶增加，銀行紛紛封鎖約轉到虛擬貨幣交易平台的入金帳號。

舉例來說，張三要把在A銀行的帳戶，約轉到VASP的信託銀行B銀行提供的入金帳號時，經常被拒絕。

VASP表示，明年銀行加入虛擬資產市場以後，雖然說是兄弟登山、各自努力，但是，登山口掌握在銀行的手裡，入金都透過銀行，不給約轉，就只能小額的一筆一筆轉，VASP業務大受影響。

銀行業者表示，去年初以來，的確陸續有銀行基於打詐、風控，擔心警示帳戶太多，而關掉「約轉」到虛擬資產交易平台的入金帳號。

VASP抱怨，不能刷卡買幣，超商現金入金沒了，連銀行帳戶轉帳也被嚴控，入金不順暢，VASP業務如何推動？

在VASP反映下，金管會幾個月前特別找來銀行公會及VASP公會做溝通，銀行業者表示，會中金管會表達尊重各銀行風控考量的立場，但也強調不要把VASP妖魔化。

知情官員表示，金管會今年6月的確把兩個公會找來討論，虛擬資產服務法專法都有了，VASP公會也成立了，VASP將納入金管會監管系統，受到高度監理，銀行沒有理由再把VASP當做未受監管的行業，大家應坐下來好好溝通。

會後金管會也發函給銀行，提醒銀行要回到RBA（以風險為基礎）精神，去評估風險，而不是一刀切，過度去風險化。

銀行 刷卡 帳戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北京擴大海外追稅 中國富豪離岸資金轉往美國銀行

資產「上鏈」 促台灣金融加速轉型

為融資租賃業正名兼論產業發展契機

TISA減稅非免費午餐！藏3大限制 金管會：提前領恐課稅

相關新聞

壽險今年發債衝1,700億 六業者境內外發行規模突破1,370億

壽險業今年持續掀起強勁發債潮，截至10月下旬，六大壽險業者在國內累計發債規模達993.7億元，加計三大壽險透過海外新加坡全資子公司（SPV）發行的11.83億美元，約新台幣378億元，境內外布局的發債總規模已達1,371.7億元，另有董事會通過尚未發、上限規模380億元的次債蓄勢待發。

壽險發債成本水漲船高 利息支出增、拉抬資本代價大

壽險業今年接力發債，這波發債潮的核心動力來自於迎戰TIS、需厚實資本的監理考驗，然而，在全球仍處於相對高利率的環境下，發債成本水漲船高，若與2023年發債利率相比，如今發債100億元，每年需增加約2億元以上的利息支出，也使壽險業在厚植資本實力的同時，面臨利息支出墊高與資產負債匹配的課題。

颱風汽車泡水理賠眉角多 須確認相關保單是否加保颱風、洪水附加條款

薔琵颱風來襲，強風豪雨造成住宅淹水、家具泡水，甚至愛車慘遭滅頂，災後損失如何向保險公司申請理賠？

旅遊不便險 風災賠償有條件

秋颱薔琵來襲，打亂不少人出國行程，民眾原訂出國行程若因此泡湯，或人在海外被迫延長停留，增加住宿及交通費用，究竟旅遊不便險怎麼賠？

酷澎中信帳戶支付 上線

美商Coupang酷澎提供顧客更多元、便利的線上購物付款選擇，宣布即日起全新推出「中國信託帳戶支付」服務，首次使用中國信託帳戶支付購買「火箭速配」商品，單筆滿500元即可享限量名額現折50元。雙方期待透過此次合作進一步拓展帳戶支付應用場景，讓消費者在日常網購中享有更多元的付款選擇。

刷卡買比特幣…聲聲喚 VASP業者看好商機再度爭取開放

在台灣，信用卡能買基金、繳保費，卻買不了穩定幣、比特幣等加密貨幣，就連虛擬資產交易所推出的周邊商品，如品牌衣帽、保溫杯，也刷不了。隨著《虛擬資產服務法》明年上路，銀行將加入市場戰局，國內VASP業者近期再度向金管會爭取開放刷卡入金。這回他們能成功嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。