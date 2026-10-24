虛擬資產服務提供商喊話銀行 別封鎖入金帳號

虛擬資產服務法相關子法預計明年第1季上路，銀行將兼營虛擬資產業務，虛擬資產服務提供商（VASP）面對競爭壓力，近期除向金管會爭取開放刷卡買幣外，也盼銀行不要封鎖約定轉帳到虛擬資產的入金帳號。

VASP表示，用戶在虛擬資產交易平台開戶後，平台法幣信託的銀行，會給用戶一個入金的虛擬帳號，用戶要綁定一個實體銀行帳戶，再從帳戶把錢轉到虛擬帳號，做交易付款。

如果只綁定，可轉帳的金額不多，必須設定約轉，才可以有較高的轉帳額度。

這一、兩年來，因打詐政策，主管機關緊盯銀行警示帳戶，為了避免警示帳戶增加，銀行紛紛封鎖約轉到虛擬貨幣交易平台的入金帳號。

舉例來說，張三要把在A銀行的帳戶，約轉到VASP的信託銀行B銀行提供的入金帳號時，經常被拒絕。

VASP表示，明年銀行加入虛擬資產市場以後，雖然說是兄弟登山、各自努力，但是，登山口掌握在銀行的手裡，入金都透過銀行，不給約轉，就只能小額的一筆一筆轉，VASP業務大受影響。

銀行業者表示，去年初以來，的確陸續有銀行基於打詐、風控，擔心警示帳戶太多，而關掉「約轉」到虛擬資產交易平台的入金帳號。

VASP抱怨，不能刷卡買幣，超商現金入金沒了，連銀行帳戶轉帳也被嚴控，入金不順暢，VASP業務如何推動？

在VASP反映下，金管會幾個月前特別找來銀行公會及VASP公會做溝通，銀行業者表示，會中金管會表達尊重各銀行風控考量的立場，但也強調不要把VASP妖魔化。

知情官員表示，金管會今年6月的確把兩個公會找來討論，虛擬資產服務法專法都有了，VASP公會也成立了，VASP將納入金管會監管系統，受到高度監理，銀行沒有理由再把VASP當做未受監管的行業，大家應坐下來好好溝通。

會後金管會也發函給銀行，提醒銀行要回到RBA（以風險為基礎）精神，去評估風險，而不是一刀切，過度去風險化。