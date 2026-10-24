刷卡買比特幣…聲聲喚 VASP業者看好商機再度爭取開放

在台灣，信用卡能買基金、繳保費，卻買不了穩定幣、比特幣等加密貨幣，就連虛擬資產交易所推出的周邊商品，如品牌衣帽、保溫杯，也刷不了。隨著《虛擬資產服務法》明年上路，銀行將加入市場戰局，國內VASP業者近期再度向金管會爭取開放刷卡入金。這回他們能成功嗎？

VASP是指虛擬資產服務提供者，如加密貨幣交易所。VASP本月上旬特別到金管會，當面爭取鬆綁境內刷卡買幣禁令。VASP業者的論點之一就是：用戶在境內不能刷卡買幣，但是依舊可以在境外的虛擬資產交易所刷卡買幣，對本土業者形成不公平競爭。

金管會是在2022年發函，禁止信用卡收單機構將VASP簽為特約商店，換言之，用戶無法持信用卡在虛擬資產交易平台，刷卡購買加密貨幣，除了買幣，連虛擬資產交易所推出的品牌衣帽、保溫杯等周邊商品，也不能夠刷卡。

這項禁令並未區分境內、境外VASP，但是在實務上，因為境外交易所的信用卡收單機構，並非國內業者，國內管不到，因此，形成境內刷卡買幣不行，但是到境外交易所買幣卻管不了的現象。

「VASP想爭取的是多元入金，之前除了銀行帳戶轉帳入金外，還可以在超商現金入金，但現金涉及洗錢防制，後來被禁掉了，業者才會希望可以刷卡入金。」遠東商銀副總兼AI數位金融事業群主管戴松志解讀。遠東商銀是國內的VASP友善銀行之一。

海耶克科技共同創辦人温宏駿也提到，對用戶來說，刷卡入金的手續費很高，使用者不見得會很多，想搶快的人才會使用；但刷卡入金對VASP來說，利差大，有利潤，而且刷卡很直覺、即時到帳，不像綁定虛擬帳戶入金，銀行若卡關不給綁，就會影響入金。

利差主要是指VASP可以在刷卡手續費獲得利潤分配，及匯率換算上，賺取價差。面對明年競爭激烈的市場，若能刷卡買幣，對VASP來說，不無小補。

政大法學院暨國際金融學院兼任教授臧正運認為，四年前禁止把VASP簽為特店，有當時的時空背景，大家會覺得虛擬資產是高風險商品，又有潛在洗錢疑慮；但現在隨著《虛擬資產服務法》出爐，市場愈來愈成熟，主管機關的確可以重新思考當初這項禁令。

他認為，雖然境外的VASP也不能簽為特店，但銀行不易控管，商家提供的服務可能有很多種，是否屬於虛擬資產業務，可能不易辨識而錯殺，這是實務執行的困難，也會導致本土與境外存在不對等的競爭。

目前國人定期定額買基金可以刷卡，但不能使用循環信用，他認為，對於刷卡買幣，未來也可思考比照基金作法，搭配禁止動用循環信用。