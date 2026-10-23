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出國熱潮帶動 民眾前9月網路投保保費收入年增近2成

中央社／ 台北23日電

金管會公布2026年前9月網路投保情形，產險業與壽險業前9月網路投保件數合計833.5萬件，年成長17.79%，保費收入新台幣54.36億元，年增18.17%。金管會表示，最主要是民眾出國旅遊增加，帶動旅平險、旅行不便險網路投保較去年同期增加。

網路投保打破時間與空間的限制，讓民眾可隨時投保。金管會公布2026年截至9月底產險業與壽險業網路投保件數與保費狀況。今年1到9月壽險業與產險業網路投保合計達833.5萬件，年成長17.79%，保費收入54.36億元，年增18.17%。

其中，產險業前9月簽單件數726.88萬件，保費收入49.64億元，年增19%，壽險業前9月新契約106.62萬件，保費收入4.72億元，年增3%。

金管會保險局副局長陳清源指出，今年前3季跟去年同期相比保費收入明顯成長，最主要是因為國人出國旅遊，帶動旅平險、旅遊不便險網路投保增加所致。

觀察今年前9月熱銷的網路投保類別，金管會統計顯示，產險業部分，依序為旅綜險（含旅遊不便險）173.16萬件，保費收入11.63億元，其次為機車保險147.07萬件，保費收入14.96億元，再來是旅綜險附加的實支實付型傷害醫療保險127.88萬件，保費1.48億元。

至於壽險業最熱門的為旅行平安保險（旅平險）36.15萬件，保費1.18億元，其次為旅平險附加的海外突發疾病醫療健康保險31.85萬件，保費1.01億元，再來是旅平險附加的實支實付型傷害醫療保險28.42萬件，保費0.38億元。

整體而言，今年前9月網路投保保費收入的前3名，壽險業依序為富邦人壽、國泰人壽與凱基人壽，產險業分別為富邦產險、新安東京海上產險與國泰產險。

事實上，多家保險業也積極推出網路投保服務。富邦人壽提到，民眾可善用網路投保定期壽險，依照現階段的家庭責任與經濟能力，彈性補足保障缺口。

國泰人壽今年9月網路投保也推出壽險業首創的「全年齡多人投保」，一人最多可為4位親屬完成投保，可更便利完成全家旅遊保障規劃，7至17歲未成年子女，僅需上傳身分證明文件及投保意願簽名文件，經核保審查確認後即能網路投保，可簡化以往須分別投保的不便。

凱基人壽建議，民眾可以善用網路投保的保障型保險平台，青壯世代能依照自身家庭現況，自主拼湊出符合預算及需求的保障輪廓，打造適合的組合。

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