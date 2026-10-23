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颱風假央行照常運作 提供銀行5.85億美元資金、退票從寬處理

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
薔琵颱風來襲，台北外匯市場休市，但國際金融市場仍持續運作。央行相關同仁今日仍到行上班，進行國際金融交易及交割作業。聯合報系資料照
薔琵颱風來襲，台北外匯市場休市，但國際金融市場仍持續運作。央行相關同仁今日仍到行上班，進行國際金融交易及交割作業。聯合報系資料照

薔琵颱風來襲，今（23）日台灣多地停班停課，銀行暫停營業，台北外匯市場也休市，但國際金融市場仍持續運作。中央銀行表示，為維持本國銀行外幣資金正常運作，央行相關同仁今日仍到行上班，進行國際金融交易及交割作業，並提供國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行共5.85億美元資金。

央行指出，儘管國內金融市場因颱風休市，但國際金融交易及交割作業不受台灣颱風假影響，因此仍須確保銀行外幣資金調度順暢，維持金融體系正常運作。

此外，考量颱風可能影響企業及民眾資金調度，央行也代票交所公布支票退票從寬處理措施。支票存款戶若於10月23日及27日發生存款不足退票，只要分別於次一營業日完成重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記，將一律不列入退票紀錄，並免收手續費。

對於因颱風受災而影響票款清償能力的支票存款戶，則可檢具證明文件申請重大災害註記。完成註記後，自災害發生日起六個月內，即使存款不足退票達三張，也暫不通報為拒絕往來戶；期間內完成相關清償註記者，退票紀錄也不對外提供查詢。

央行表示，若23日後仍有地區因颱風停班，相關退票從寬措施將持續比照辦理。

央行 颱風假 銀行

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