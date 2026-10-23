美債殖利率驟降至5%以下 億元教授鄭廳宜分析這項關鍵訊號出現

美國10年期公債殖利率22日跌破5%，跌幅是兩年多來最大，有「億元教授」之稱的僑光科技大學教授鄭廳宜指出，近期雲端運算商CoreWeave公司債殖利率高達15%爆發高收益債市場局部危機，向市場傳遞「實體經濟與科技高槓桿板塊的融資條件正在急遽收緊」訊號，在信用恐慌與股市動盪環境下，部分資金會從高風險的企業債與股市撤出，轉而流入被視為無風險資產的美國公債，並形成一種殖利率下降的趨勢。

鄭廳宜分析，CoreWeave 的債券危機與整體AI基建融資潮，透過信用利差、資金避險流向及債市供需，對美國公債市場產生影響，首先是信用利差急劇擴大與「安全資產避險（Flight to Safety）」，當高風險的科技與AI企業債券殖利率飆升至15%，顯示市場對高收益信用債的風險溢酬（Risk Premium）要求大幅提高。在信用恐慌與股市動盪環境下，部分資金會從高風險的企業債與股票市場撤出，轉而流入被視為無風險資產的美國公債。短線上會增加美債需求，對抑制部分短端美債殖利率飆升發揮平衡作用。

再者，他指出，高收益債市場的局部危機向市場傳遞了「實體經濟與科技高槓桿板塊的融資條件正在急遽收緊」的訊號。此信用條件收緊會迫使聯準會重新評估整體的金融穩定風險。當企業融資成本因市場恐慌而失控時，債市投資人對聯準會未來貨幣政策轉向的定價會更加敏感，從而加劇美國公債殖利率曲線的動態變化。

此外，鄭廳宜觀察，CoreWeave主要是財務槓桿過高、自身財務惡化速度過快的問題，不代表整體新雲端板塊皆然，屬於「個別危機」而非全面崩盤，財務健康的同業如Iren、Nebius則透過長期低息工具與自有資產展現了較強的抗震能力。