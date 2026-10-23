快訊

薔琵暴風圈已籠罩全台！無法排除登陸可能性 粉專示警3地區提高警覺

工業二氧化碳假冒食品級...好市多、IKEA中鏢 醫示警：含2物恐傷身

火燒車救出貓失去意識！暖警跪地「戴氧氣罩急救」 畫面曝光全網讚爆

聽新聞
0:00 / 0:00

非投等債殖利率逾7% 高利率環境布局契機現

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會10月利率會議下周即將召開，市場關注是否升息。投信法人指出，通膨擔憂延續，主要央行維持偏緊政策、科技巨頭為建置AI基礎設施積極透過債券市場融資，排擠既有的公債需求，再加上美國財政問題短期難解且選舉將至，短期內大幅削減財政支出的可能性有限，長端殖利率可能維持高檔震盪。

玉山嚴選非投債ETF經理人施沛昇（00988B）表示，目前多數債券殖利率已高於長期平均水準，美國非投資等級債券殖利率來到7.2%以上，高於十年平均6.6%，而美國投資等級債殖利率也高於5.1%，同樣高於十年平均的4.0%，債息吸引力有所提升。

美國公債殖利率已反映聯準會升息預期並突破前高，考量升息循環仍在初期，預期殖利率短期仍維持偏升走勢。施沛昇表示，AI相關企業的融資需求推升9月非投等債發行量創歷史新高，單月發行共40檔規模達517億美元，即便債市波動擴大、利率持續飆升，非投等債一級市場仍維持強勁的融資需求，從信評結構觀察，發行活動集中於較高品質的非投等債，顯示資金偏好信用品質較佳的發行人，對低評級企業仍相對謹慎隨著利率高檔震盪，正是布局非投等債的較佳時點。

施沛昇建議，投資人透過布局追蹤指數著重高票息的ETF，除了有具吸引力的收益來源，同時透過較短存續期間有效降低利率敏感度，在高利率環境下能兼顧收益與波動控制，加上分散配置於中等信評債券，有助提升整體投資組合的風險報酬效率。

殖利率 非投等債 利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

非投等債 展現超人氣

買非投等債 正是時候

買債券 留意信用風險

AI股重挫掀避險潮！日圓勁升、美債殖利率跌破5% 今年升息押注降溫

相關新聞

美債殖利率驟降至5%以下 億元教授鄭廳宜分析這項關鍵訊號出現

美國10年期公債殖利率22日跌破5%，跌幅是兩年多來最大，有「億元教授」之稱的僑光科技大學教授鄭廳宜指出，近期雲端運算商CoreWeave公司債殖利率高達15%爆發高收益債市場局部危機，向市場傳遞「實體經濟與科技高槓桿板塊的融資條件正在急遽收緊」訊號，在信用恐慌與股市動盪環境下，部分資金會從高風險的企業債與股市撤出，轉而流入被視為無風險資產的美國公債，並形成一種殖利率下降的趨勢。

美股第3季財報季登場 國銀估企業獲利成長動能放緩

美股第3季財報季陸續展開，國銀分析，標普500企業中，銀行股已率先公布財報，整體表現大致符合市場預期，接下來市場焦點將轉向10月底陸續公布財報的大型雲端服務供應商（CSP）。受惠於AI熱潮延續，市場預期標普500企業第3季獲利年增率可望達30%，維持亮眼表現。

聯準會10月升息機率低、債市買盤回溫 國銀估年底前有升息風險

美國聯準會在9月升息一碼後，近期聯準會官員普遍認為無需急著再次升息，本國銀行預期聯準會將持續觀察貨幣政策對物價控制、金融狀況的影響，因此預期10月再次升息的可能性低，對股市造成壓力，帶動債市買盤回溫，不過，受物價壓力影響，12月可能升息一碼，明年第1季也有升息空間。

中信金前三季EPS為3.18元 法人看好全年上看4.2元

中信金（2891）9月自結稅後淨利為94億元，較8月減少6%，主要受投資市場波動、股利收入減少影響，但累積前三季稅後淨利為632億元，年成長4%YOY，每股獲利（EPS）為3.18元。

國泰證券複委託前九月交易量狂飆2.8兆 單月市占強勢突破20%

AI應用快速發展，美國科技大廠持續擴大資本支出，帶動全球半導體及科技產業投資熱潮，加上美國聯準會貨幣政策動向牽動全球資金布局，推升國人對美股市場的關注。

薔琵颱風來襲銀行停班 央行照常運作供應5.85億美元外幣流動性

薔琵颱風來襲，台灣多地23日停止上班上課，銀行業暫停營業，台北外匯市場也休市。不過，國際金融市場持續運作，中央銀行外匯相關同仁仍到行上班，辦理國際金融交易及交割，並提供銀行所需外幣資金，確保國內銀行外幣資金調度及金融運作正常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。