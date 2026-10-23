非投等債殖利率逾7% 高利率環境布局契機現

聯準會10月利率會議下周即將召開，市場關注是否升息。投信法人指出，通膨擔憂延續，主要央行維持偏緊政策、科技巨頭為建置AI基礎設施積極透過債券市場融資，排擠既有的公債需求，再加上美國財政問題短期難解且選舉將至，短期內大幅削減財政支出的可能性有限，長端殖利率可能維持高檔震盪。

玉山嚴選非投債ETF經理人施沛昇（00988B）表示，目前多數債券殖利率已高於長期平均水準，美國非投資等級債券殖利率來到7.2%以上，高於十年平均6.6%，而美國投資等級債殖利率也高於5.1%，同樣高於十年平均的4.0%，債息吸引力有所提升。

美國公債殖利率已反映聯準會升息預期並突破前高，考量升息循環仍在初期，預期殖利率短期仍維持偏升走勢。施沛昇表示，AI相關企業的融資需求推升9月非投等債發行量創歷史新高，單月發行共40檔規模達517億美元，即便債市波動擴大、利率持續飆升，非投等債一級市場仍維持強勁的融資需求，從信評結構觀察，發行活動集中於較高品質的非投等債，顯示資金偏好信用品質較佳的發行人，對低評級企業仍相對謹慎隨著利率高檔震盪，正是布局非投等債的較佳時點。

施沛昇建議，投資人透過布局追蹤指數著重高票息的ETF，除了有具吸引力的收益來源，同時透過較短存續期間有效降低利率敏感度，在高利率環境下能兼顧收益與波動控制，加上分散配置於中等信評債券，有助提升整體投資組合的風險報酬效率。